Kretschmer und Köpping für Schülerbesuche in KZ-Gedenkstätten

Dresden. Sachsen unterstützt die Forderung nach Besuchen älterer Schüler in KZ-Gedenkstätten. Es zeichne die Bundesrepublik aus, sich mit der eigenen Geschichte immer wieder auseinanderzusetzen und „dabei gerade auch die dunklen Zeiten nicht auszusparen“, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Donnerstag in Dresden der Deutschen Presse-Agentur. „Das macht uns glaubwürdig gegenüber Freunden und Partnern und stärkt uns im Inneren unserer Gesellschaft.“ Die Wirkung des authentischen Ortes könne in keinem Klassenzimmer, in keinem Betrieb vermittelt werden, stimmte Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) zu.

Die Gräueltaten der Nationalsozialisten im Holocaust gehörten zur deutschen Geschichte, deshalb seien Besuche in Gedenkstätten wichtig, erklärte Kretschmer. „Ihre Wirkung entfalten die Besuche aber nicht durch Zwang, sondern durch die offene Auseinandersetzung, die durch Interesse und Neugier geweckt wird.“ Er sei allen Lehrern und zivilgesellschaftlich Engagierten dankbar, die sich genau dafür einsetzten.

Ähnlich hatte sich am Mittwoch bereits der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, im Deutschlandfunk geäußert. „Geschichte wird dort am besten erlebbar, wo sie stattgefunden hat“, erklärte Köpping. Der Freistaat fördere seit 2017 über sein Landesprogramm „Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“ Bildungsfahrten zu den Gedenkstätten. In diesem Jahr stehen dafür rund 100.000 Euro zur Verfügung.

Die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli (SPD) hatte in der „Bild am Sonntag“ Pflichtbesuche in KZ-Gedenkstätten vorgeschlagen, um Antisemitismus unter Schülern mit Migrationshintergrund und muslimischem Glaubens entgegenzuwirken. Auch Teilnehmern an Integrationskursen sollten die Stätten der Konzentrationslager gezeigt werden.

dpa