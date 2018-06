Leipzig

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat im Asylstreit die Union zu mehr Sachlichkeit aufgerufen. „Man muss immer aufpassen, dass Sachfragen nicht zu Machtfragen werden“, sagte er gestern im MDR. „Hier geht es um sehr wichtige inhaltliche Punkte, die aus meiner Sicht auch begründet sind und da sollen wir lieber über die Sache reden als über Machtfragen.“ Die Menschen könnten zurecht erwarten, dass man sich zügig einige.

Kretschmer hatte sich – wie auch Sachsens Innenminister Roland Wöller und Fraktionschef Frank Kupfer am Donnerstag gegen Kanzlerin Angela Merkel (alle CDU) auf die Linie von Bundesinnen- minister Horst Seehofer (CSU) gestellt, wonach Flüchtlinge, die eine Wiedereinreisesperre haben oder in einem anderen europäischen Land einen Asylantrag gestellt haben, an der deutschen Grenze von der Bundespolizei zurückgewiesen werden.

Auch der Thüringer CDU-Landesvorsitzende Mike Mohring mahnte gegenüber der Leipziger Volkszeitung die Union zur Mäßigung: „Die inhaltlichen Positionen der CSU teile ich, aber die provozierende Eskalation der vergangenen Tage kann ich nicht verstehen. Ich sehe nicht, wo am Ende der Erfolg liegt, wenn es zur maximalen Zuspitzung kommen sollte.“

Die Bürger erwarteten zu Recht einen handlungsfähigen Staat. Deshalb müssten europäische Lösungen angestrebt und nationale Lösungen vorbereitet werden, forderte Mohring. Er setze darauf, dass Merkel und Österreichs Kanzler Sebastian Kurz die Chance der österreichischen Ratspräsidentschaft ab Juli nutzten, um „einen wirklichen EU-Außengrenzenschutz und ein einheitliches Asylrecht“ durchzusetzen. „Dann würde auch deutlich, dass Europa zur Lösung beitragen kann und nicht nur ratlos zurückbleibt“, so der Thüringer CDU-Chef. Er warnte: „Wenn wir nicht wollen, dass die populistischen Ränder gewinnen, sind wir zum Erfolg verdammt. Es muss eine Einigung zwischen CDU und CSU geben, weil sonst beide Seiten verlieren.“

Seit Tagen streiten beide Parteien darüber, ob Asylbewerber ohne Papiere, und solche, die bereits in anderen EU-Ländern als Asylbewerber registriert sind, weiter über die deutsche Grenze gelangen dürfen. Die CSU will sie künftig zurückweisen, Kanzlerin Merkel lehnt dies hingegen ab.

Von Roland Herold