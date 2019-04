Dresden

Show-down vor der Landtagsabstimmung: Am Mittwoch soll das neue sächsische Polizeigesetz beschlossen werden – vorab sind Befürworter und Kritiker noch einmal aktiv geworden. Dennoch dürfte die Mehrheit von CDU und SPD, die sich auf einen Kompromiss geeinigt haben, stehen.

Kretschmer : Kritiker sollten Entscheidung der Mehrheit akzeptieren

Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) warb am Dienstag in seiner wöchentlichen Facebook-Videobotschaft um Zustimmung. „Es ist wichtig für den Freistaat Sachsen, diese neuen Instrumente zu bekommen.“ Dazu gehörten KFZ-Kennzeichenerfassung im Grenzraum und „vor allen Dingen aber auch Gesichtserkennung“, sagte Kretschmer, die neuen technischen Methoden würden der Polizei helfen, wirkungsvoll Kriminalität zu bekämpfen. „Viele Interessen, viele Hinweise und auch Kritik wurde eingearbeitet. In der Demokratie gehört neben der Diskussion und dem Abwägen am Ende auch dazu zu entscheiden. Ich wünsche mir sehr, dass auch diejenigen, die Kritik an dem Gesetz hatten, es akzeptieren, dass eine politische demokratische Mehrheit jetzt eine Entscheidung getroffen hat“, appellierte der Regierungschef an die Gegner des Polizeigesetzes.

SPD-Nachwuchs ruft Landtagsabgeordnete zur Gegenwehr auf

Dagegen forderten die Jusos – der Nachwuchsverband der SPD – ihre Landtagsabgeordneten auf, nicht zuzustimmen. „Das neue Polizeigesetz schafft ein Ungleichgewicht zwischen Freiheit und Sicherheit“, erklärte Sophie Koch, die Jusos-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, „bevor keine wirklich kritische Auseinandersetzung mit Versäumnissen der Vergangenheit geschehen ist, darf die Polizei keine zusätzlichen Kompetenzen erhalten.“ Ein unklarer Gefahrenbegriff und die Eingriffe bei den Rechten von Berufsgeheimnisträgern wie Journalisten und Ärzten seien „nur einige weitere Gründe, die gegen die Novelle sprechen“. Sophie Koch verwies zugleich auf die Mitgliederstärke der 1700 Jusos im Freistaat: Damit sei jedes dritte SPD-Mitglied in dem Jugendverband organisiert.

Linke und Grüne wollen vor Verfassungsgericht klagen

Die Gesetzesnovelle soll heute nach monatelangen Diskussionen im Landtag verabschiedet werden. Die regierenden CDU und SPD haben sich auf einen Kompromiss geeinigt. Die Neuregelungen sollen ab 2020 gelten. Im Vorfeld haben Linke und Grüne bereits eine gemeinsame Verfassungsklage angekündigt. Auch Sachsens oberster Datenschützer, Andreas Schurig, hat Zweifel, ob das Gesetz voll und ganz der Verfassung entspricht. Bereits seit gut einem Jahr gibt es ein sachsenweites Bündnis gegen das Polizeigesetz, dem einige Tausend Menschen und Initiativen angehören.

Von Andreas Debski