Kritik: Merkel zu unsensibel mit Ostdeutschen - Nachrichten nicht ausgewogen

Leipzig. Leipzig. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geht nach Ansicht des früheren Regierungssprechers Friedhelm Ost manchmal nicht sensibel genug auf die Ostdeutschen zu. „Nicht wenige hadern mit manchen politischen Entscheidungen, die die Bundesregierung getroffen hat. Daraus entstehen Unverständnis, Frust und Enttäuschung“, sagte Ost, der in den 80er Jahren Sprecher der Regierung Helmut Kohls war, dem „Nordkurier“. Er forderte zudem: „Wir müssen wieder stärker an das Gefühl appellieren, dass dieses Land unser gemeinsames Deutschland ist.“

Er nehme wahr, „dass nach wie vor viele Menschen in Ostdeutschland leben, die im Vergleich zu den reichen Vettern vom Rhein noch gewaltigen Aufholbedarf verspüren, die sich zurückgelassen fühlen, denen Sicherheit fehlt. Sie sind enttäuscht und frustriert“, so der einstige Regierungssprecher. Natürlich gebe es Leuchttürme im Osten; etwa Dresden, Leipzig, Berlin, Usedom und Rügen. „Doch bevor ich in die Ostseebäder komme, fahre ich eben auch durch Orte, in denen das Pflaster schlechter ist als zu Honeckers Zeiten, Orte, aus denen die jüngeren Menschen ausgezogen sind“, sagte der in Castrop-Rauxel geborene Ost.

Die Situation der Menschen in Ostdeutschland wird nach Einschätzung der ARD-Vorsitzenden Karola Wille in den Medien nicht differenziert genug dargestellt. Das gelte insbesondere für Nachrichtensendungen. „Wir sind hier noch nicht am Ende des Weges angekommen, sondern sollten daran arbeiten, dass die Lebenswirklichkeit im Osten bundesweit stärker reflektiert wird“, merkte Wille an. „Man kann sie nicht auf Rechtsradikalismus und Kriminalität reduzieren. Sie ist vielfältiger und facettenreicher, mit Blick auf Themen, auf die Leistungen der Menschen und ihre Meinungsbilder“, sagte die MDR-Intendantin, die den ARD-Vorsitz zum Jahreswechsel abgibt. „Und wir sind noch nicht so weit, wie ich mir das gewünscht hätte.“

Die Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum 3. Oktober habe sie persönlich berührt, sagte Wille: „Er hat einen entscheidenden Satz gesagt: Dass die Geschichten aus dem Osten Deutschlands zu unserem Wir gehören sollten. Darüber nachzudenken, diese Geschichten zu erzählen und sich dafür zu interessieren, ein differenziertes Bild aus dem Osten Deutschlands zu zeichnen, darum geht es.“

In Ostdeutschland habe es den tiefgreifendsten Transformationsprozess der Nachkriegsgeschichte gegeben. „Es war nicht weniger als eine vollständige Veränderung sämtlicher Lebensverhältnisse. Und es muss uns auch darum gehen, zu reflektieren, wie man so etwas bewältigt und mit welchen Erfahrungen - positiven wie negativen.“

Von LVZ