Leipzig/Magdeburg

Oberkirchenrat Christian Fuhrmann von der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) hat die Kirchen-Petition für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen eingereicht. Voraussichtlich am 24. Juni wird sich der Petitionsausschuss des Bundestages in öffentlicher Sitzung mit der Tempo-130-Forderung beschäftigen. LVZ.de fragte bei Christian Fuhrmann nach und konfrontierte ihn auch mit Kritik an der Aktion.

Hand auf?s Herz: Wie oft juckt es Sie auf der Autobahn schneller als 130 km/h zu fahren?

Ich kenne auch den Impuls schneller als 130 km/h zu fahren, wenn es die Situation erlaubt. Aber neben der Freude am Fahren, sagt mein Verstand: Vernünftig ist das nicht. Die Argumente für ein Tempolimit sind für mich stärker als der Lustgewinn, mit hoher Geschwindigkeit zu fahren.

Selten war die EKM bundesweit so oft in den Schlagzeilen, wie jetzt mit der Tempolimit-Petition. Frustriert das nicht, dass Sie mit anderen Themen nicht mehr durchdringen?

Seelsorgegespräche, Chorproben, Beerdigungen, Konfirmandenunterricht, Gottesdienste - ein Großteil der Arbeit unserer Landeskirche läuft leise ab. Unser Kern ist das Zwischenmenschliche. Gleichwohl gibt es Themen von gesellschaftlicher Relevanz, die eine gewisse Aufmerksamkeit benötigen, um Wirkung zu entfalten. Die Bewahrung der Schöpfung ist ein solches Thema, das unüberhörbar in die breite Öffentlichkeit gehört.

„Erderwärmung werden wir kaum plaudernd bewältigen“

Bleibt es im Petitionsausschuss bei einer netten Plauderstunde?

Dafür ist der öffentliche Druck zu groß. Die 66 430 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner wollen, dass ihr Thema ernst diskutiert wird, Vor- und Nachteile eines Tempolimits ernsthaft abgewogen werden. Die Folgen der Erderwärmung werden wir kaum plaudernd bewältigen. Und die Unfallopfer und Verkehrstoten verdienen ebenso eine sachliche Diskussion – jenseits aller Ideologien.

Der Ausschuss-Chef Marian Wendt ( CDU) ist nicht gerade ein Freund der Kampagne und hat sogar mit einem EKM-Austritt gedroht. Enttäuscht?

Es hat schon für große Verwunderung gesorgt, dass sich ausgerechnet der Ausschussvorsitzende während der laufenden Mitzeichnungsfrist mehrmals abschätzig zu dem Anliegen der Petition geäußert hat. Er ist gemäß seiner Funktion eigentlich der Hüter des Verfahrens, auch wenn er inhaltlich anderer Meinung ist. Auch dass der Bundestag unsere Petition geprüft und zugelassen hat, und dann der Ausschussvorsitzende sich kritisch dazu auslässt, dass ausgerechnet die Kirche ein Bürgerrecht nicht nutzen soll, befremdet. Im 30. Jahr der friedlichen Revolution darf daran erinnert werden, dass die Kirche genau für diese Bürgerrechte eingetreten ist.

„Es geht nicht um Verbote sondern um Erhaltung der Lebensgrundlage“

Nicht nur Wendt sagt, statt grüner Verbotspolitik sollte sich Kirche lieber um Glaubensfragen und ihren Mitgliederschwund kümmern...

Hinter solchen Aussagen steckt ein verengtes Bild von Kirche. Kirche ist kein Heimatverein, der für geistliche Folklore zuständig ist. Und wo kämen wir hin, wenn wir mancher Partei angesichts von schwindenden Mitgliederzahlen das Recht absprechen wollen, politisch tätig zu werden. Und noch einmal – es geht uns nicht um Verbote, es geht um die Erhaltung unserer Lebensgrundlage.

Zahlt die Kirche einen zu hohen Preis dafür, wenn sie jetzt als politischer Akteur auftritt?

Ich bin mir sicher, dass sich Kirche nicht an einem Gewinn-und-Verlust-Denken orientieren sollte, wenn es um zentrale Inhalte ihrer Botschaft geht – und dazu gehört die Bewahrung der Schöpfung.

„Beim ADAC steht Kirchenpolitik nicht in der Vereinssatzung“

Aber Kritiker wenden ein, der ADAC könnte ja jetzt auf die Idee kommen, eine Petition zur Abschaffung der Kirchensteuer zu starten...

Bei uns steht Schöpfungsbewahrung in der Kirchenverfassung, beim ADAC wohl kaum Kirchenpolitik in der Vereinssatzung. Kirche schwebt nicht auf einer Wolke, sie ist mitten im Leben. Deshalb muss sie sich auch zu allen zentralen Themen unseres Zusammenlebens äußern dürfen.

Trotzdem: Gendergerechte Sprache, Klimaschutz, Tempolimit - all diese Themen sind bereits von Parteien und anderen Akteuren besetzt. Muss Kirche da noch aufspringen?

Wir bilden einen Querschnitt der Gesellschaft ab. Festgesetzte Zuständigkeiten nach dem Motto, die Kirche ist für das Seelenheil verantwortlich und sollte sich aus dem Rest heraushalten, ist ein sehr unterkomplexes Bild von Kirche. Beim Klimaschutz haben wir schon jahrelang auf die Verknüpfung mit Lebensstilfragen gesetzt, gerade weil das Feld von der Politik kaum besetzt wird. Und wir sind bei weitem nicht die ersten bei diesem konkreten Thema. Zum Beispiel hat die Synode der EKD im Jahr 2008 in Bremen beschlossen, dass auf ein Tempolimit 130 km/h hinzuwirken ist.

In Österreich gibt es gerade Streit um die Abschaffung des Karfreitags als gesetzlichen Feiertags. Falls es bei uns soweit kommt: Startet die EKM dann auch eine Petition zum Erhalt des Karfreitags?

Die stillen Feiertage sind zentral im Kirchenjahr. Für ihre Erhaltung werden wir uns selbstverständlich einsetzen. Eine Petition ist ein gutes demokratisches und geeignetes Instrument, um eine gesellschaftliche Debatte zu führen.

Von Olaf Majer