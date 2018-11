Leipzig

Flixbus will ab Dezember auf der Strecke Chemnitz-Leipzig fahren, in der Gegenrichtung ist der Fernbusanbieter bereits unterwegs. Doch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, das die Buslinie jetzt genehmigt hat, steht dafür heftig in der Kritik. „Hier wird in den Wettbewerb zu Gunsten des Reiseverkehrs auf der Straße eingegriffen und die Schiene wieder einmal benachteiligt“, kritisiert Alexander Kirchner, Vorsitzender der Eisenbahngewerkschaft EVG.

Kirchner befürchtet, dass die von dem Verkehrsunternehmen Transdev zwischen Leipzig und Chemnitz unter der Marke Mitteldeutsche Regiobahn betriebene Eisenbahnverbindung Fahrgäste verlieren und damit unrentabel werden wird. „Das kann aus verkehrspolitischen, aber auch aus ökologischen Gründen nicht gewollt sein“, sagt er.

Transdev befürchtet den Verlust von Kundschaft

Auch Transdev selbst befürchtet den Verlust von Kundschaft und legte beim Landesamt Widerspruch gegen die Entscheidung ein. Man verstoße gegen das Personenbeförderungsgesetz. Die Fahrzeit für die 81 Kilometer lange Strecke von Chemnitz nach Leipzig betrage 59 Minuten, in der Gegenrichtung eine Stunde und fünf Minuten, teilt Transdev mit. Der Gesetzgeber lege klar fest, dass der Haltestellenabstand bei Fernbussen mindestens 50 Kilometer betragen oder subventionierte Nahverkehrszüge länger als eine Stunde unterwegs sein müssten.

Die beiden sächsischen FDP-Bundestagsabgeordneten Frank Müller-Rosentritt und Torsten Herbst begrüßen hingegen die Entscheidung aus Dresden. Die neue Fernbusverbindung ab Dezember wäre ein weiterer wichtiger Beitrag für eine bessere Anbindung von Chemnitz. „Natürlich steht die Anbindung per Zug an erster Stelle, denn einer nachhaltig denkenden Partei wie der FDP ist eine zunehmende Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene ein Hauptanliegen“, teilen beide Politiker mit. Da die Prozesse hier jedoch sehr lange dauerten – gemeint ist die Anbindung von Chemnitz an den Schienenfernverkehr -, „haben wir uns als Freie Demokraten um attraktive weitere Optionen bemüht. Insbesondere Bürger mit Anspruch auf WLAN während der Fahrt, die auch noch günstiger reisen wollen als mit der Bahn, haben damit ein Top Angebot“, teilen sie weiter mit.

