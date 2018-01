„Kunde zahlt nicht – mittlerweile Ursache für viele Unternehmensinsolvenzen“

Leipzig/Niesky. Der Waggonbau Niesky beantragte zu Jahresbeginn Insolvenz. „Im Falle einer drohenden Zahlungsunfähigkeit steht die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs beziehungsweise die Fortführung des Unternehmens im Vordergrund.“ Das sagte Henning Zülch, Professor an der Leipziger Manager-Schmiede HHL. Der 44-jährige Wirtschaftswissenschaftler ist Inhaber eines Lehrstuhls für Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und Controlling. In seiner Forschung beschäftigt er sich auch mit Fragen der bilanziellen Früherkennung von Unternehmenskrisen.

LVZ: Wieso kann ein Unternehmen pleite sein, obwohl kein Minus auf dem Konto ist und wie im Fall des Waggonbauers in Niesky sogar mit Gewinnen zu rechnen ist?

Henning Zülch: Aktuell kursieren nur Vermutungen in der Öffentlichkeit. Auch auf der Homepage des Unternehmens erhält man keine Hinweise zur aktuellen Situation. Finanzielle Informationen sind nur bis zum Geschäftsjahr 2015 im Bundesanzeiger erhältlich.

Dann lassen Sie uns versuchen, das Puzzle zusammenzusetzen.

Also: Das Unternehmen hat wegen drohender Zahlungsunfähigkeit Insolvenz angemeldet. Die verantwortliche Geschäftsführung befürchtet folglich, im ersten Quartal 2018 den bestehenden Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen zu können. Liquidität wird fehlen, um die Rechnungen zu bezahlen. Die finanzielle Situation für das abgelaufene Jahr 2017 scheint dies nicht angedeutet zu haben, sodass der Geschäftsbericht eine solide wirtschaftliche Lage in der Retroperspektive zeigen wird. Aber in einem Jahresabschluss für das Jahr 2017 ist ebenso zu prüfen beziehungsweise Auskunft darüber zu geben, wie es in 2018 aussehen wird.

Dafür gibt es einen Lagebericht.

Richtig, er analysiert unter anderem die Marktentwicklung, bezieht Stellung zu Innovationen und der Auftragsabwicklung. Es muss Auskunft über die Fortführung des Unternehmens gegeben werden. Und hier ist der Knackpunkt: Kann das Unternehmen auf Basis der Daten über die Zukunft, also 2018, mittel- bis langfristig existieren? Dies scheint nur bedingt der Fall zu sein.

Woran kann das liegen?

Hierfür kann es mutmaßlich zwei wesentliche Gründe geben. Zum einen hat man sich beim Vertragsabschluss mit seinen Kunden verkalkuliert. Der vereinbarte Preis deckt die künftigen Kosten der Auftragsabwicklung nicht ab. Schlechte Verhandlungsstrategien, mangelhaftes Projektcontrolling und/oder gestiegene Prozesskomplexität können ursächlich für diese Situation sein.

Und zum anderen?

Der Liquiditätsengpass kann auch aus der Zahlungsunfähigkeit eigener Großkunden erwachsen. Man hat erfolgreich und effizient gearbeitet, aber der Kunde zahlt nicht, was mittlerweile die Ursache für viele Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist. Gewinne für die kommenden Jahre sind somit eher unrealistisch.

Hätte der Waggonbau diese Entwicklung nicht früher erkennen können?

Das Unternehmen ist laut eigener Aussage ein Nischenanbieter und hat Spezialprodukte im Angebot. Jede kurzfristige Verwerfung in derartigen Marktsegmenten kann durchaus das eigene Geschäftsmodell und die Zukunft des Unternehmens infrage stellen. Es ist als volatil zu bezeichnen, sofern man nicht in der Lage ist, das eigene Wissen innovativ auf neue Märkte zu übertragen. Überdies haben wir keinerlei verfügbaren Informationen, um dieses „hätte“ beantworten zu können. Auffällig ist indes, dass der Geschäftsbericht für das Jahr 2016, welcher in 2017 im Bundesregister hätte veröffentlicht werden müssen, nicht im Bundesanzeiger erhältlich ist.

Was heißt das?

Dies deutet daraufhin, dass die Zahlen des Jahres 2016 bereits erste Anzeichen für eine derartige Entwicklung hätten liefern können und man die Veröffentlichungspflicht durch die Zahlung eines Strafgeldes umgangen haben könnte. Der Geschäftsbericht für das abgelaufene Jahr 2017 wird dann sicherlich noch auf sich warten lassen.

Warum schreibt das Gesetz im vorliegenden Fall die Eröffnung des Insolvenzverfahrens vor? Wovor soll das schützen?

Im deutschen Insolvenzrecht gibt es drei Gründe, die Voraussetzung für die Eröffnung einen Insolvenzverfahrens sind: Überschuldung, Zahlungsunfähigkeit und drohende Zahlungsunfähigkeit. Während in den ersten beiden Fällen eine Aufgabe des Geschäftsbetriebs als wahrscheinlich gelten kann, steht im Falle einer drohenden Zahlungsunfähigkeit die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs beziehungsweise die Fortführung des Unternehmens im Vordergrund.

Wann liegt drohende Zahlungsunfähigkeit vor?

Wenn der Schuldner, also der Waggonbau, voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, seine bestehenden Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit zu bedienen. Die Insolvenzanmeldung ist in diesem Fall freiwillig und soll, da zu einem frühen Zeitpunkt erfolgt, zur Sanierung des Unternehmens dienen. Dieses Verfahren soll folglich davor schützen, dass die Gläubiger ihr eingesetztes Geld und die Arbeitnehmer ihre Arbeitsplätze verlieren. Grundsätzlich ein vernünftiges Vorgehen, wenn Chancen auf eine Unternehmensfortführung bestehen.

Was passiert durch die Insolvenzanmeldung, abgesehen von dem Imageverlust?

Ob es ein Imageverlust sein wird, lassen wir mal dahingestellt, da es ja nicht das erste Mal ist, dass der Waggonbau einen derartigen Prozess durchläuft. Konkret ist mit der freiwilligen Insolvenzanmeldung und der Bestellung des Insolvenzverwalters der erste Schritt im Verfahren vollzogen worden. Löhne und Gehälter der Mitarbeiter sind zunächst bis Ende Februar gesichert. Jetzt gilt es, dass das Unternehmen zusammen mit dem Insolvenzverwalter eine Fortführungsprognose erarbeitet. Das bedeutet, es ist zu prüfen, ob das Geschäftsmodell langfristig tragfähig sein kann unter Beachtung der Markt- und Wettbewerbssituation, des Know-how der Mitarbeiter und der Innovationsfähigkeit des Unternehmens.

Wie schätzen Sie das ein?

Da die beiden größten Kreditgeber nach einhelliger Aussage in der Presse eine Fortführung des Unternehmens unterstützen, scheint ein positiver Ausgang des Verfahrens realistisch.

Also ist der Insolvenzantrag des Waggonbaus gar nicht so kritisch zu sehen?

Die Situation ist nicht erstrebenswert. Das halten wir mal eindeutig fest. Aber es gibt manche Situationen, in denen der Zeitpunkt zur Sanierung verpasst wurde. Im Fall des Waggonbaus halte ich den gestellten Antrag für eine Chance. Leider haben wir keine näheren Informationen, um eine letztliche Beurteilung vorzunehmen und die Fortführungswahrscheinlichkeit bemessen zu können. Sollte der Betrieb aber wirklich so einzigartig und exzellent sein, wie alle immer behaupten, dann wird dieses Unternehmen fortgeführt. Die Aufgabe des Insolvenzverwalters gemeinsam mit dem Unternehmen ist es nun, genau diese Einzigartigkeit und Exzellenz mittels der zu erstellenden Fortführungsprognose noch sichtbarer zu machen.

Ein Verkauf ist durchaus möglich?

Bekanntermaßen gibt es zahlreiche internationale Investoren, wie Warren Buffet, die gern in deutsche Mittelständler investieren wollen und dieses Investment als langfristiges Engagement aufgrund des deutschen Ingenieur-Know-hows betrachten.

Interview: Ulrich Milde