Kurt Biedenkopf zieht nach Dresden zurück und findet AfD-Erfolg "interessant"

Sachsens ehemaliger Ministerpräsident Kurt Biedenkopf zieht mit seiner Frau Ingrid nach Dresden zurück. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ (Samstag) berichtet, haben sie das Haus am Chiemsee verkauft. Im Sommer sollen demnach die Umzugswagen nach Dresden rollen. Zudem sagte der 88-Jährige in dem Interview, dass er den AfD-Erfolg in Dresden "interessant" finde.