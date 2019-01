Elben

Hirsch Rudolf avanciert zum Medienstar: Kaum hatte die LVZ über den einjährigen Hirsch, der sich in Sachsen-Anhalt einer Herde Highland-Rinder angeschlossen hat, berichtet, stand das Telefon von Dirk Jangel nicht mehr still.

Am Mittwochvormittag besuchten Redakteure der „ Mitteldeutschen Zeitung“ den Hobbyzüchter, der in Elben im Landkreis Mansfeld-Südharz eine Wassermühle ausgebaut hat. Kurz darauf schaute ein Fernsehteam vom MDR vorbei. „Auch Sat.1, RTL und ntv haben sich angesagt“, so Jangel, der Mühe hat, alle Anfragen zu beantworten.

Schon am Mittwochnachmittag hatten die Elbener Highland-Rinder ihren ersten Auftritt im MDR. Stolz und neugierig stapften sie auf die Journalisten zu, reckten ihre abstehenden Hörner in die Kamera und machten sich über Heu und Brotreste her. Einzig der Star der Herde ließ sich nicht blicken – der gepunktete Hirsch.

Rudolf haben ihn die Kinder der Jangels genannt, weil er seinen Kopf ebenso keck reckt wie sein Namensvetter, Rudolph das Rentier, mit der roten Nase.

„Rudolf stößt meist erst mit Einbruch der Dunkelheit zur Herde“, sagte Jangel. Dann suche er Schutz bei den mächtigen Tieren, die ihn adoptiert hätten. Das TV-Team wollte schon einpacken, da betrat Rudolf doch noch die Bühne.

Der Kameramann erspähte den Junghirsch in 500 Metern Entfernung. „Zu Menschen hält er Abstand“, erzählt der Herdenbesitzer, „obwohl er von ihnen eigentlich nichts zu befürchten hat. Ein scheues Tier eben.“

Von Andreas Dunte