Leipzig

Das neue Jahr ist gekommen, aber die Sorgen der Bürger bleiben die alten. Sie sitzen tief und sind mit über die Jahreswende gerutscht. So glaubt gerade einmal ein gutes Viertel der Deutschen dem alten, immer wieder aufgewärmten Spruch von Ex-Bundesarbeitsminister Norbert Blüm „Die Rente ist sicher.“

Für zwei Drittel ist da gar nichts sicher. Von den 18- bis 29-Jährigen, die in den kommenden Jahrzehnten die Rente der älteren Generationen erarbeiten sollen, rechnen nur ganze sieben Prozent mit der Unerschütterlichkeit des gesetzlichen Rentensystems. Gerade im Osten, wo die Rente im Alter meist die einzige Einnahmequelle ist, befürchten daher noch mehr als im Westen eine drohende Altersarmut.

Das ergab eine repräsentative Umfrage der Leipziger Volkszeitung zum Jahreswechsel. „Trotz des positiven Blicks in die Zukunft verschließen die Deutschen die Augen keineswegs vor den politischen Problemen. Dabei beurteilen die Ostdeutschen die Lage durchweg kritischer als Westdeutsche“, sagt dazu der Leipziger Meinungsforscher Andreas Czaplicki.

Das trifft auch zu auf die Aussage, dass sich die Parteien immer weiter vom Volk entfernen. Im Osten vertreten 80 Prozent diese Meinung, im Westen 69 Prozent. Auch wenn der Anteil derer, die diese Entfremdung beklagen, leicht rückläufig ist, so bleiben dies bedenklich hohe Werte. Für die Leipziger Politikprofessorin Astrid Lorenz ist das jedoch „kein neuer Trend, sondern fast schon eine Standardaussage“. „Wenn sich Parteien vom Volk entfernen, heißt das auch, es gehen weniger Menschen in die Parteien. Insofern ist das nicht nur ein schlechtes Zeugnis für die Parteien, sondern auch für die Gesellschaft“, erklärt die Direktorin des Instituts für Politikwissenschaft an der Leipziger Uni, Demokratie sei schließlich keine Einbahnstraße. Das Vertrauen in den Staat, dass er alles tut, um seine Bürger vor Kriminalität zu schützen, ist leicht gewachsen, von 42 auf 45 Prozent. Auch die Angst vor Kriminalität ist etwas geringer geworden, bleibt aber im Osten deutlich größer als im Westen.

Die Akzeptanz von Flüchtlingen hat zwar im Osten leicht zugenommen, liegt aber noch unter der im Westen. Nach wie vor sagt bundesweit jeder Zweite, dass in Deutschland zu viele Flüchtlinge seien. Das Thema ist also noch lange nicht vom Tisch. Es wird jedoch von den Generationen sehr unterschiedlich beurteilt. Während bundesweit 60 Prozent der 18- bis 29-Jährigen der Meinung sind, Deutschland habe keineswegs zu viele Flüchtlinge, betrachten das von den Befragten über 50 Jahre nur 33 Prozent so.

Zwei Drittel der Bürger, im Osten sogar drei Viertel, sehen eine soziale Schieflage in Deutschland. Dass es sozial nicht gerecht zugehe, sagen überdurchschnittlich viele Vertreter der mittleren Generation der 30- bis 49-Jährigen und deutlich mehr Befragte mit geringerem Bildungsabschluss als mit Abitur und Studium. Ebenfalls zwei Drittel, im Osten mehr als im Westen, sind der Ansicht, dass es keinesfalls gleiche Aufstiegschancen für alle gebe. Zu diesem Schluss kommen auch diverse Bildungsstudien, nach denen die Schullaufbahn in Deutschland sehr vom Bildungsgrad der Eltern abhängt.

Im Auftrag der Leipziger Volkszeitung befragten Uniqma und die Leipziger IM Field GmbH im Dezember 803 repräsentativ ausgewählte Erwachsene aus dem gesamten Bundesgebiet. Die Fehlertoleranz liegt zwischen 1,5 und 3,5 Prozentpunkten.

Von Anita Kecke