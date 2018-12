Erfurt

Der neue Rabbiner der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen sieht Antisemitismus nicht als ein allein ostdeutsches Phänomen. „Die Probleme, die es in Thüringen oder Sachsen gibt, gibt es auch anderenorts in Deutschland und auch nicht erst seit ein paar Monaten“, sagte Alexander Nachama. Schon in den 1990er seien Juden wieder in Berlin attackiert worden, erinnerte er.

Wohl aber habe er den Eindruck, dass Antisemitismus inzwischen offener nach außen getragen werde. „Autoren schreiben ihre Namen unter hetzerische Briefe oder Einträge im Internet. Mit dem Zusatz "man sage ja nur seine Meinung" sind scheinbar Hemmungen gefallen“, sagte der 35-Jährige.

Nachama war im Herbst auf Benjamin Kochan gefolgt und zuvor einige Jahre Rabbiner der Dresdner Gemeinde. Als geistlicher Gelehrter steht er nun den rund 800 Mitgliedern der Thüringer Gemeinschaft zur Seite und leitet unter anderem die Gottesdienste.

„Ich möchte mehr für die Jugendarbeit tun, mehr Angebote schaffen, auch außerhalb des Gottesdienstes“, sagte Nachama über seine Pläne für die Thüringer Gemeinde. Auf lange Sicht könne er sich vorstellen, auch einen Gemeindepädagogen zu engagieren. Eine weitere Idee könnte seiner Ansicht nach helfen, Thüringen für Juden attraktiver zu machen: „Gerade um junge Familien hier zu behalten, könnte ein jüdischer Kindergarten ein Anreiz sein.“

Für Nachama ergibt sich der Einsatz für den Erhalt jüdischen Lebens in Deutschland auch aus der eigenen Familiengeschichte, wie er erklärte. Seine Großmutter habe versteckt Nazi-Deutschland überlebt und sich entschlossen, in Berlin zu bleiben. „Sie wollte, dass es auch weiter jüdisches Leben in Deutschland gibt, um zu verhindern, dass die Nazis am Ende doch gewinnen.“ Jeder müsse aber für sich selbst entscheiden, in Deutschland zu bleiben, oder nicht.

Von LVZ