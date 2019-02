Dresden

Für Michael Kretschmer hat die touristische Entwicklung Sachsens auch ganz persönliche Auswirkungen. Der CDU-Ministerpräsident war im vergangenen Jahr während der großen Sommerhitze mit der Familie Mountainbike fahren. „In Dresden war es kaum auszuhalten“, erinnert er sich. Deshalb sei man dann ins Erzgebirge „geflüchtet“. Sechs Grad weniger, kühler Fahrtwind - „und die Lebensqualität hat extrem zugenommen“.

Gestern traf sich Kretschmer mit den Landräten und Vertretern der Tourismusbranche, um auf einem Wintergipfel gemeinsam und Ressort übergreifend zu beraten. „Wir wollen den Tourismus stärker nutzen für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes und dafür auch neue Wege gehen“, erklärte der Ministerpräsident das Ziel der Veranstaltung. Deshalb sei bereits vor einem Jahr die Vereinbarung getroffen worden, sportliche Großereignisse stärker für den Tourismus zu nutzen. Nunmehr gehe es darum, auch kleinere Orte wie Holzhau, Waltersdorf oder auch Johanngeorgenstadt stärker in den Fokus zu nehmen. Denn das Zauberwort laute AOK - von Altenberg über Oberwiesenthal bis hin nach Klingenthal. Was im Klartext bedeutet: die gesamte Region einzubeziehen. Finanziell soll dafür unter anderem die Gemeinschaftsinitiative Regionale Infrastruktur genutzt werden.

Vor Ort kämpfen im Erzgebirge und im Vogtland derweil Bürgermeister mit ganz praktischen Probleme. So wollen viele Kommunalpolitiker eine Verbreiterung der Loipen und der Wanderwege in ihren Orten oder auch eine Vergrößerung der Parkplätze in ihrem Einzugsgebiet und brauchen dazu unter anderem die Unterstützung des Staatsbetriebs Sachsenforst.

Die Ausgangsposition für Veränderungen ist jedenfalls denkbar günstig: Sachsen konnte 2018 schließlich als Rekordjahr in Sachen Tourismus verbuchen. Nach vorläufigen Zahlen wurde bei den Übernachtungen sogar die 20-Millionen-Marke geknackt. „Das ist ein Ergebnis von harter Arbeit und klugen Investitionen des Freistaates. Aber ohne die Regionen wäre das nicht möglich“, so Kretschmer. Es sei deshalb Aufgabe, den vor Ort Agierenden zur Seite zu stehen und sie zu ermutigen.

Für Frank Vogel, CDU-Landrat des Erzgebirgskreises und Vorsitzender des dortigen Tourismusverbands, ist es eines der wichtigsten Ziele, die zwei sportlichen Großereignisse im kommenden Jahr - Bob-WM und Junioren-WM Ski Nordisch - so zu vermarkten, dass sie für möglichst viele Touristen lukrativ werden. Da auch kleinere Orten einbezogen würden, spielten dann beispielsweise auch Verkehrsfragen eine große Rolle, so der Landrat.

Letztendlich gehe es aber bei der Umsetzung touristischer Vorhaben nicht immer um nur das Geld, sondern auch um „die Akzeptanz der Umweltverbände, die das mittragen müssen“. Schließlich sei auch „unter der Piste Fauna und Flora“, so Vogel bildlich. Diesbezügliche Forderungen der Umweltverbände nannte der Landrat extrem: „Das hemmt uns zunehmend.“ So verzögere sich beispielsweise die Erneuerung der bestehenden Ski-Liftanlagen in Oberwiesenthal und ein geplanter Neubau.

„Ich bin überzeugt davon, im Erzgebirge wird man auch in 20 oder 30 Jahren noch Ski fahren - Klimawandel hin oder her“, sagte Vogel und fügte hinzu: Man werde dies wahrscheinlich in 500 Metern Höhe nicht mehr flächendeckend können, aber in oberen Lagen „definitiv“. Insofern seien gegenwärtige Investitionen auch Investitionen in die Zukunft. Darüber hinaus solle aber ein Gutachten des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie weitere Klarheit über die künftigen Veränderungen der klimatischen Bedingungen im Freistaat schaffen.

Wie sich Orte anpassen müssen, wenn der Schnee ausbleibt, ist für Manfred Böhme, Chef des Landestourismusverbands, ein wichtiges Thema. Über neue Konzepte nachzudenken, in Kundenbindung zu investieren und den Service zu verbessern, steht für ihn ganz oben. Große Wintersport-Events müssten auch im Sommer einen Nachhaltigkeitseffekt entfalten. „Letztendlich geht es darum, die gesamte Saison zu nutzen“, fordert Böhme.

Da trifft er sich mit Kretschmers Intentionen. Der Ministerpräsident möchte, dass Wintersportanlagen auch im Sommer genutzt werden können und lobt dabei das vogtländische Schöneck als Beispiel für diese Form der Doppelnutzung mit Ski und Mountinebike. „Wir schauen uns schon genau an, was das Wetter und der Klimawandel machen“, so Kretschmer. Aber man sei noch lange nicht soweit, dass es einen Winter ohne Schnee gäbe. Sein Stellvertreter, Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD), hatte erst kürzlich angekündigt, Sachsen zu einem Paradies für Radfahrer und Mountainbiker entwickeln zu wollen.

Auch Landtagspräsident Matthias Rößler, der gleichzeitig Präsident des Landestourismusverbands ist, hatte sich kürzlich im LVZ-Interview ähnlich geäußert: „Der Schlüssel heißt Ganzjahrestourismus. Wir müssen uns in den Höhenlagen darauf einstellen, dass es mehr Angebote gibt, die sowohl im Winter als auch im Sommer die Besucher anziehen.“

