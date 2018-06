Plauen

Im vergangenen Jahr sind lediglich bei 3,7 Prozent der von den Behörden kontrollierten Lebensmittelbetriebe in Sachsen relevante Mängel oder Verstöße festgestellt worden. Die überwiegende Mehrheit der Unternehmen halte sich an geltendes Recht, sagte Verbraucherschutzministerin Barbara Klepsch (CDU) bei der Vorstellung des Berichts zur amtlichen Lebens- und Futtermittelüberwachung 2017 am Montag in Plauen (Vogtland).

Verbraucher könnten „gesundheitlich unbedenkliche und korrekt gezeichnete Lebensmittel erwerben und verzehren“. Dem Bericht zufolge wurden mehr als 37.000 Betriebe kontrolliert, bei 1331 gab es Beanstandungen. Am häufigsten ging es um die Kennzeichnung und Zusammensetzung von Lebensmitteln sowie um die Hygiene.

LVZ