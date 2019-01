Dresden/Leipzig

Die Finanzämter in Sachsen waren 2018 langsamer als in vielen anderen Bundesländern. Bei der Schnelligkeit der Steuerbescheide lag der Freistaat im Ländervergleich mit im Schnitt 56,3 Tagen auf Rang 8 im Mittelfeld. 2017 dauerte es in Sachsen im Schnitt 55,9 Tage. Das geht aus der Auswertung von über 300.000 anonymisierten, über das Portal „Lohnsteuer-kompakt.de“ im Internet erstellten Steuererklärungen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Das schnellste Finanzamt in Sachsen war Leipzig II. Dort wurden den Angaben zufolge die Steuerbescheide in 43,3 Tagen bearbeitet - und damit 13 Tage schneller als im Bundesdurchschnitt. Am Ende der Rangliste des Freistaates stand Meißen mit 66,7 Tagen.

Die Bundesländer-Liste führt das Saarland an mit 48,7 Tagen, Schlusslicht ist Niedersachsen mit 65,7 Tagen. Im Bundesdurchschnitt erhöhte sich die Wartezeit um 0,7 Tage gegenüber 2017. Mit 34,3 Tagen das schnellste Finanzamt bundesweit war Wuppertal-Barmen ( Nordrhein-Westfalen) und Hersfeld-Rotenburg ( Hessen) das langsamste (89,6).

