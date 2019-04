Leipzig/Plauen/Erfurt

Das Aktionsnetzwerk „ Leipzig nimmt Platz“ ruft für den 1. Mai in einer Pressemitteilung und auf seiner Webseite zu Protesten auf. Ziel sind die Aufmärsche rechtspopulistischer und rechtsextremer Parteien und Vereinigungen in mehreren ostdeutschen Städten.

„ Leipzig nimmt Platz“ sowie weitere Initiativen und Vereine organisieren dafür eine Zugfahrt nach Plauen, wo die Kleinpartei Der III. Weg einen Aufmarsch angemeldet hat. Diese fordere unter anderem die Einführung der Todesstrafe, eine allgemeine Arbeitspflicht und eine „Wiederherstellung Großdeutschlands“.

Des Weiteren wird auch in Erfurt, Chemnitz und Dresden zum Protest gegen rechte Aktionen aufgerufen. „Die AfD will in Erfurt marschieren und völkische und nationalistische Antworten auf die soziale Frage verbreiten“, erklärt Stina Rückert von Prisma/IL Leipzig in der Pressemitteilung. „Soziale Gerechtigkeit ist unteilbar mit Antirassismus verbunden und das wollen wir am 1. Mai gemeinsam auf die Straße tragen.“

„Der 1. Mai wird weltweit von abhängig Beschäftigten als ihr Kampftag für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen begangen. Schon seit der Zeit des Nationalsozialismus versuchen Rechte diesen für ihre Zwecke zu missbrauchen“, so Irena Rudolph-Kokot, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) Sachsen. „Dem heißt es immer wieder aufs Neue zu entgegen – unser Kampf kennt keine nationalen Grenzen, unsere Solidarität ist universell.“

von CN