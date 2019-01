Leipzig

Der vollmundigen Ankündigung folgt das nüchterne Eingeständnis: Das von fünf Ost-Bundesländern in Leipzig geplante polizeiliche Abhörzentrum wird keinesfalls in diesem Jahr fertig – und selbst der Probelauf scheint für 2019 fraglich. Nunmehr werde „angestrebt“, den Betrieb im Jahr 2020 aufzunehmen, teilt Kriminaldirektor Ulf Lehmann, der Vorstandsvorsitzende der offiziell als Gemeinsames Kompetenz- und Dienstleistungszentrum (GKDZ) bezeichneten Einrichtung, auf eine Kleine Anfrage des sächsischen Linken-Innenexperten Enrico Stange mit. Damit steht fest: Das von der Polizei seit Langem geforderte Abhörzentrum verzögert sich um viele Monate, möglicherweise sogar um mehr als ein Jahr.

Abhörzentrum soll großer Wurf gegen Schwerverbrecher werden

Die Vorgeschichte des 16-Millionen-Euro-Projektes reicht bis ins Jahr 2002 zurück. Damals gründeten die drei mitteldeutschen Länder eine Sicherheitskooperation, um die polizeiliche Zusammenarbeit zu verbessern, der sich später auch Brandenburg und Berlin anschlossen. Vor mittlerweile sieben Jahren wurde erstmals vereinbart, ein gemeinsames Zentrum zur Überwachung der Telekommunikation aufzubauen. Sachsen war dabei stets federführend. Die Innenminister der fünf beteiligten Bundesländer gaben schließlich im Juli 2017 grünes Licht für das Abhörzentrum, das als großer Wurf im Kampf gegen Schwerverbrechen wie Terrorismus, Mord, Vergewaltigung, Kinder- und Jugendpornografie und organisierte Kriminalität wie beispielsweise Einbrecherbanden bezeichnet wird. Der entsprechende Staatsvertrag wurde im Dezember 2017 beschlossen. In diesem Frühjahr sollte eigentlich der Probebetrieb anlaufen, etwa ein halbes Jahr später der offizielle Start vollzogen werden – doch daraus wird nichts. Allein für 2018 hatten die Bundesländer fast sechs Millionen Euro zur Verfügung gestellt, wovon auf Sachsen 1,5 Millionen Euro und auf Thüringen 835 000 Euro entfielen.

GKDZ-Vorstandschef widerspricht Ministern

„Es liegt in der Natur der Sache, dass bei der Planung und Umsetzung von komplexen Großprojekten über einen längeren Zeitraum Anpassungen zur zeitlichen Realisierung erfolgen müssen, weil Einflussfaktoren und Prozesse der Veränderung unterliegen“, relativiert GKDZ-Chef Lehmann jetzt in seinem Schreiben. Bei der Planung sei von einem „idealtypischen Verlauf der Kabinetts- und Parlamentsbefassung“ ausgegangen worden. Schon dabei sei es zu Verzögerungen gekommen, führt Lehmann weiter aus.

Damit widerspricht der Vorstandsvorsitzende der am 11. Januar 2018 auf Grundlage der besagten politischen Beschlüsse gegründeten Anstalt des öffentlichen Rechts, die für die fünf Bundesländer als gemeinsamer Träger des Abhörzentrums fungiert, allerdings der Darstellung der Innenminister. Selbst im Mai 2018 war bei einem Ministertreffen keine Rede davon, dass es möglicherweise zu Verzögerungen kommt – als Starttermin wurde stets Ende 2019 angegeben. „Das geplante Gemeinsame Kompetenz- und Dienstleistungszentrum in Leipzig kommt gut voran, wir sind im Zeitplan“, sagte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröder ( SPD) damals. Und Sachsens Innenminister Roland Wöller ( CDU) erklärte: „Die Polizei muss mit den Verbrechern technologisch Schritt halten. Es ist sinnvoll und wirtschaftlich, Synergien zu nutzen. Nur so kann die Polizei die Menschen effektiv schützen.“

Ausschreibungen sollen „voraussichtlich“ Mitte 2019 beginnen

Nun muss der GKDZ-Chef sogar eingestehen: Auch ein Probebetrieb dürfte in diesem Jahr unwahrscheinlich sein. Demnach ist nach einjähriger Vorbereitungszeit noch nicht einmal die Feinplanung abgeschlossen, auf deren Grundlage die notwendigen Ausschreibungen für die Hard- und Software erfolgen sollen – der neuartige Kampf gegen Cyberkriminelle muss also weiter warten. Als möglichen Beginn der Ausschreibungen, die sich nicht selten über Monate erstrecken, nennt Lehmann „voraussichtlich" das zweite Quartal 2019. Ab diesem Zeitpunkt erfolge auch „sukzessive die personelle Besetzung der in dieser Phase notwendigen Stellen“. Doch dieser Prozess kann sich ebenfalls ziehen: Immerhin, so hatten die Innenminister erklärt, gehe es um hochkarätige Spezialisten und die „hellsten Köpfe“, die auch aus der freien Wirtschaft angeworben werden sollen. Insgesamt geht es um etwa 50 IT-Experten. Zudem ist in vier Wochen eine Zusammenkunft mit den Datenschutzbeauftragten der Bundesländer geplant, die zuletzt deutliche Kritik geübt hatten.

Weitere Verzögerungen werden nicht ausgeschlossen

In der Antwort auf die Stange-Anfrage baut der seit einem Jahr amtierende GKDZ-Vorsitzende vorsichtshalber weiteren Verzögerungen vor: „Es bestehen keine gesetzlichen oder sonstigen Vorgaben beziehungsweise zwingende Gründe, den Wirkbetrieb des GKDZ Ende des Jahres 2019 aufzunehmen.“ Und selbst der Start im Jahr 2020 setze – nach einem ausgedehnten Probelauf – voraus, „dass die notwendigen Vergabeverfahren zu Hard- und Software ohne große Verzögerungen abgeschlossen werden können und alle anderen Prozesse (zum Beispiel Softwareentwicklung, Aufbau und Administration des Rechenzentrums) in dem allgemein üblichen Zeitfenster abgeschlossen werden können“. Neben dem Sitz in Leipzig ist auch ein Rechenzentrum in Dresden geplant. Dass man erheblich hinter dem Zeitplan hinterherhinkt, verdeutlicht auch Lehmanns dienstliche Adresse: Während im Staatsvertrag vereinbart wurde, dass Leipzig der GKDZ-Geschäftssitz sein wird, ist die Anschrift des Vorstandsvorsitzenden immer noch das sächsische Innenministerium.

Linke-Innenexperte Stange hat „größte Skepsis“

Der Linke-Landtagsabgeordnete Stange wiederholt in diesem Zusammenhang, er habe „größte Skepsis gegen das als Gemeinsames Kompetenz- und Dienstleistungszentrum bezeichnete Abhörinstitut“. Zugleich fügt der Innenpolitiker süffisant hinzu: „Wenn bei der Feinplanung für das GKDZ und der Ausarbeitung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie bei den Ausschreibungen für Technik und Personal ein ebenso idealtypischer Verlauf wie bei den bisherigen Planungen zu erwarten ist, dürfte die erste Abhörmaßnahme vielleicht frühestens 2023 erfolgen.“

Von Andreas Debski