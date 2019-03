Berlin

Mit Humor will die Mitteldeutschen Flughafen AG bei internationalen Flugreisenden punkten: Pünktlich vor dem Beginn der Internationalen Tourismusmesse ITB am Dienstag will die sächsische Betreibergesellschaft ab Montag eine Plakatkampagne für die Flughäfen in Dresden und bei Leipzig werben. Das berichtete der Berliner Tagesspiegel.

Im Zentrum der Plakate stehen demnach kurze Texte auf Anzeigentafeln, wie sie die meisten von Flughafenwartehallen kennen. Es sind Witze auf Kosten des im Bau befindlichen Flughafens BER, dessen verzögerte Fertigstellung schon seit Jahren für Spott und Zorn sorgt.

Jetzt schon "fertsch"

Da steht laut Tagesspiegel zum Beispiel „Flughafen auf sächsisch: fertsch“ oder „Lieber 2 Stunden Fahren als 13 Jahre warten“. Entwickelt wurde die Kampagne von einem Chemnitzer PR-Dienstleister, der die sächsischen Flughafen als Alternative zu denen in Tegel und Schönefeld ins Gespräch bringen möchte.

Denn den größten Umsatz fährt der Leipziger Flughafen immer noch mit dem Frachtverkehr ein, der durch die Möglichkeit des nächtlichen Flugverkehrs besonders attraktiv ist. Doch nur wenige Personen starten von hier aus und noch weniger ins Ausland. In Berlin heben mehr als zehnmal so viele Passagiere ab.

Ob sich diese Zahlen durch die Plakatkampagne merklich ändern werden und ob Verkaufsargumente wie geringe Wartezeiten dann noch der Wahrheit entsprechen, bleibt abzuwarten. Die Berliner Flughäfen zumindest zweifeln das laut dem Tagesspiegel an. Doch die Plakate werden den sächsischen Flugverkehr bestimmt ins Gespräch bringen.

thiko