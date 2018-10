Leipzig

Das Aktionsnetzwerk „Leipzig nimmt Platz“ ruft dazu auf, am kommenden Sonntag nach Dresden zu fahren, um im Rahmen des Bündnisses „Herz statt Hetze“ gegen die islam- und fremdenfeindliche Initiative Pegida zu demonstrieren. Pegida will auf dem Neumarkt in Sachsens Landeshauptstadt am Sonntag den vierten Jahrestag begehen. Zahlreiche Gegenveranstaltungen sind bereits angemeldet. „Leipzig nimmt Platz“ hat auf dem Dresdner Neumarkt eine weitere Demonstration unter dem Motto „Ort des Friedens, nicht des Hasses – Für mehr #Leipzig in #Dresden“ angemeldet.

„Wir wollen deutlich machen, dass es auch ein anderes Sachsen gibt – ohne Hass und Hetze“, sagt Irena Rudolph-Kokot (SPD) von „Leipzig nimmt Platz“. Es gehe darum, „klare Kante zu zeigen“ und „deutlich zu machen, dass es Diskussionen und Gespräche nur im Rahmen der Demokratie geben kann“, so auch Grünen-Politiker Jürgen Kasek.

Um 10.45 Uhr erfolgt am 21. Oktober ab Leipzig Hauptbahnhof (Gleis 21) die gemeinsame Anreise nach Dresden.

Von soa