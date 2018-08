Leipzig

Die Polizei hält zwei Journalisten des „Frontal 21“-Fernsehteams eine Dreiviertelstunde lang von der Arbeit ab, prüft Personal- und Presseausweise doppelt, verhindert auf diese Weise die Berichterstattung über die Pegida-Demonstration in Dresden – ein Angriff auf die Pressefreiheit? ZDF-Chefredakteur Peter Frey jedenfalls wertete den Vorfall als „eine klare Einschränkung der freien Berichterstattung“.

„Hier steht nicht die Pressefreiheit an sich zur Debatte, diese Interpretation ist aus meiner Sicht überzogen“, sagte gestern Lutz Kinkel, Geschäftsführer des Europäischen Zentrums für Presse und Medienfreiheit (ECPMF), der LVZ. Er vermutet bei der sächsischen Polizei eine „anhaltende Rechtsunsicherheit“. „Die Beamten wissen offenbar nicht genau, wie sie mit Journalisten, die Demonstrationen begleiten, umgehen sollen, welche Rechte und Pflichten beide Seiten haben.“ Diese Unsicherheit bezeichnete Kinkel als „brandgefährlich“, denn sie könne dazu führen, „dass Pöbler und Pressefeinde sie ausnutzen, um journalistische Arbeit zu behindern oder sogar zu verhindern“. Kinkel betonte, dass dies auf keinen Fall geschehen dürfe. Was kann man dagegen tun? „Schulung, Schulung, Schulung“, so der ECPMF-Geschäftsführer.

Auch der Deutsche Journalistenverband Sachsen äußert sich klar zu dem Vorfall: „Fakt ist, hier besteht nicht nur Erklärungs-, sondern auch erheblicher Veränderungsbedarf“, heißt es in einer Stellungnahme. Der DJV Sachsen fordere seit Langem, dass sächsische Polizeibeamte besser über die Rechte von Medienvertretern aufgeklärt werden. Journalisten müssten bei Demonstrationen besser geschützt werden, heißt es weiter. „Dazu gehört eben nicht, die Medien vom Handlungsgeschehen fernzuhalten, sondern ihnen die Voraussetzungen zu schaffen, dass sie sicher und frei berichten können.“

Für den DJV-Bundesvorsitzenden Frank Überall ist die Pressefreiheit in diesem speziellen Fall nicht nur gefährdet, sondern ausgehebelt. Als am Mittwoch bekannt wurde, dass es sich bei dem Pegida-Demonstranten um einen Mitarbeiter des Landeskriminalamts Sachsen handelt, der im Urlaub an der Demonstration teilgenommen hatte, kommentierte Überall: „Ein Mitarbeiter von Sachsens oberster Sicherheitsbehörde auf Pöbel-Trip bei Pegida? Und dann in bester Urlaubsstimmung mal eben die Pressefreiheit aushebeln. Was anderswo zum Slapstick taugt, ist in Sachsen offenbar normal.“

Medienwissenschaftler Martin Hoffmann ist sich sicher: „Der Vorwurf der ‚Lügenpresse‘ gefährdet nach wie vor Sicherheit und Berichterstattung der Presse hierzulande.“ Hoffmann ist auch stellvertretender Vorstand des Europäischen Institutes für Journalismus- und Kommunikationsforschung (EIJK) mit Sitz in Leipzig. Er verweist auf eine Studie des EIJK zum Thema „Lügenpresse“-Angriffe vom vergangenen Jahr.

Das EIJK hatte für die seit dem Frühjahr 2016 laufende Studie betroffene Journalisten und Experten interviewt und zudem mehrere Hundert Quellen wie Ermittlungsstände von Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden, wissenschaftliche Untersuchungen oder Gerichtsurteile ausgewertet. Das Ergebnis: „Journalisten bleiben ein Feinbild“, so Hoffmann. Das zeige sich nirgends so deutlich wie in Sachsen, wo es in den vergangenen Jahren die meisten Angriffe gegen Journalisten gab – sie passierten fast immer im Umfeld von rechtspopulistischen Demonstrationen. „Die Angriffe wurden, wie in Dresden am vergangenen Donnerstag jetzt auch, in mehr als zwei Drittel der Fälle dadurch ausgelöst, dass sich Demonstrationsteilnehmer von den Kameras der Berichterstatter provoziert fühlten“, berichtete Hoffmann. Zwar wurde die Zahl der bekannt gewordenen Angriffe zuletzt rückläufig. Das liege aber eben nicht an einer besseren Absicherung der Journalisten durch die Polizei, betonte Hoffmann. Grund sei vielmehr, „dass weniger Demonstrationen von Pegida und anderen ‚Lügenpresse’-Agitatoren stattfanden, dass die Teilnehmerzahlen deutlich gesunken sind und zudem nur noch selten Journalisten direkt von den Versammlungen berichten“, so Hoffmann gegenüber der LVZ.

Durch die „Lügenpresse“-Vorwürfe werde systematisch die Glaubwürdigkeit eines ganzen Berufsstandes untergraben, bilanziert die Studie. Und die Gefahr ist nicht gebannt: „Journalisten in Deutschland müssen nach wie vor damit rechnen, Opfer unvermittelter Angriffe zu werden, wenn sie ihren Beruf in der Öffentlichkeit erkennbar ausüben“, heißt es weiter.

Sophie Aschenbrenner