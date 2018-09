Leipzig

Er ist ein bewährtes Format aus der Zeit der friedlichen Revolution im Herbst 1989: Der Runde Tisch. In Sachsen soll dieser Bürgerdialog jetzt eine Renaissance erfahren: Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) kündigte in seiner Regierungserklärung am Mittwoch „Runde Tische für den gesellschaftlichen Zusammenhalt“ an. Moderieren sollen sie Sachsens früherer Innenminister Heinz Eggert (CDU), der Leiter der Pirnaer Aktion Zivilcourage Sebastian Reißig, der frühere Punkmusiker (Wutanfall, L’attentat) und heutige Leiter des Beratungsinstituts „B3“ Bernd Stracke sowie die Leipziger Politikwissenschaftlerin Astrid Lorenz. Wir sprachen mit ihr.

Michael Kretschmer regt Runde Tische an und Sie sollen eine der Moderatoren sein. Was versprechen Sie sich von diesem Format?

Astrid Lorenz: In unserer Gesellschaft gibt es immer weniger Begegnungen zwischen Menschen. Verschiedene soziale Gruppen treffen eigentlich nur noch im Baumarkt oder im Zoo aufeinander. Auch Familien sehen sich weniger - aus verschiedenen Gründen: Zum Beispiel weil die Kinder wegziehen oder es weniger Hochzeiten gibt. Es braucht einfach mehr Räume und Angebote, über das enge persönliche Umfeld hinaus miteinander zu sprechen. Das kann ein Baustein sein, um Verständnis zu schaffen für die Wünsche und Sorgen anderer.

Richtet sich der Runde Tisch tatsächlich an alle – also zum Beispiel auch an Hooligan-Gruppen, soweit sie gesprächsbereit sind?

Die Runden Tische – ob die Formate so heißen werden, ist noch nicht klar – richten sich potenziell an alle Menschen. Viele wissenschaftliche Studien zeigen, dass gerade die Ostdeutschen keine verfestigten Haltungen zu bestimmten Themen haben. Das bietet die Chance für Argumente und Umdenken auf allen Seiten. Die Versprachlichung von Konflikt ist eine der größten Errungenschaften der Zivilisation. Wir sollten alle Möglichkeiten nutzen, sie weiter zu pflegen.

Mit einer Woche Abstand zu den Ereignissen in Chemnitz: Wieviel Zusammenhalt ist überhaupt noch möglich, wenn jeder glaubt, die Wahrheit gepachtet zu haben?

Es ist wichtig zu verstehen: Zunehmender Wahrheitsanspruch und Entfremdung sind keine Besonderheiten des politischen Raums. Ob es um den Mittagsschlaf in der Kita geht, den Unterrichtsstil der Lehrerin, um die „richtige“ Kleidung oder was man auf der nächsten Party isst: Wir sind alle viel individueller und anspruchsvoller geworden und auch selbstbewusster darin, Meinungen zu äußern. Wir sollten anerkennen, dass das ein Schritt der Emanzipation ist, aber auch klarmachen, wenn daraus ein Problem für die Gemeinschaft entsteht. Wir brauchen Brücken, Dialoge, Annäherungen in der Sprache.

Michael Kretschmer hat in seiner Regierungserklärung gesagt: Es gab in Chemnitz keinen Mob, keine Hetzjagd, kein Pogrom. Regierungs-Vize Martin Dulig von der SPD widerspricht: Geflüchtete seien durch die Stadt getrieben worden. Lenkt diese Wortklauberei vom tatsächlichen Problem ab?

Wir sollten uns darauf konzentrieren, die Probleme zu lösen, und in der Problembeschreibung sind sich die meisten Menschen in Sachsen einig. Es gibt fast keine Partei und gesellschaftliche Organisation, die den Ernst der Lage nicht erkannt hätte. Das ist eine Chance für alle.

Viele Sätze von empörten Bürgern fangen derzeit an: „Ich bin kein Nazi, aber…“ Wird dieses Etikett tatsächlich zu oft verwendet, um kritische Meinungen auszublenden?

Sprachliche Aufrüstung gibt es auf allen Seiten, und das ist für alle ein Problem, nicht nur für die „Nazis“, sondern auch für die „Volksverräter“. Jede sachliche Analyse zeigt, dass kritische Meinungen nicht ausgeblendet werden, sondern stärker repräsentiert sind als früher – übrigens geht das nur in einer liberalen Demokratie. Ob die vielen kritischen Leserbriefe in der Zeitung, negative Kommentare auf Seiten auch des öffentlichen Rundfunks oder des Bundestags, die häufige Präsenz von Politikern in öffentlichen Talkshows, die von anderen Parteien nicht als koalitionsfähig betrachtet werden und ihre Wahl in Parlamente – dies alles zeigt doch, dass man Unzufriedenheit effektiv äußern kann.

Sie forschen zum Verhalten politischer Akteure innerhalb der Verfassungspolitik. Ist für Sie die AfD ein Fall für den Verfassungsschutz? Sollten zumindest einige radikale Akteure beobachtet werden?

Wer die freiheitlich-demokratische Grundordnung aktiv abschaffen will, gehört unter Beobachtung – ob nun als Partei oder als Einzelperson oder Gruppierung. Dafür gibt es hohe Hürden, wie das letzte NPD-Urteil gezeigt hat, denn die liberale Demokratie darf nicht zum eigenen Schutz vor einer bestimmten Gruppe die Grundrechte aller einschränken. Das ist nicht immer leicht zu ertragen, schützt aber die Freiheit von uns allen.



Heinz Eggert

hat gesagt, zu einem Dialog gehört das Sprechen UND das Zuhören. Ist vielen empörten Akteuren auf der Straße gerade diese zweite Fähigkeit inzwischen verloren gegangen?

Das Zuhören ist nie ein besonderes Merkmal von empörten Akteuren auf der Straße gewesen – ob das nun die 68er betrifft, den Bauernverband oder Tierschützer. Denn bei Straßenaktionen soll es ja gerade darum gehen, durch Zuspitzungen öffentliche Aufmerksamkeit für etwas zu bekommen, was als Problem wahrgenommen wird. Daneben braucht es aber immer Akteure, die dabei helfen, wieder verbal abzurüsten, um so Gespräche zuzulassen. Wer hört schon gern zu, wenn er sich missverstanden und beleidigt fühlt.

Beim Runden Tisch 1989/90 waren die Kirchen sehr aktiv und als Moderatoren gefragt. Sollten sie auch jetzt wieder stärker als bisher in den Runden Tisch 2.0 eingebunden werden?

Das Format der Gespräche ist noch nicht festgelegt. Wir denken in alle Richtungen.

Von Olaf Majer