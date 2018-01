Leipziger Tower steuert künftig Flugverkehr in Saarbrücken, Dresden und Erfurt

Leipzig/Halle. Der Flugverkehr am Regionalflughafen von Saarbrücken soll ab Jahresende von Leipzig aus gesteuert werden. Das schreibt das Luftfahrtportal "Aerotelegraph" unter Berufung auf die Deutsche Flugsicherung (DFS). Später würden auch die Lotsen von den Towern in Erfurt und Dresden abgezogen, hieß es. Auch der Verkehr an diesen beiden vergleichsweise kleinen Flughäfen mit wenig Aufkommen soll vom sogenannten Remote Tower Center am Standort Leipzig geregelt werden.

Entsprechende Pläne hatte die DFS bereits 2014 angekündigt. Neben Radarsignalen stehen den Lotsen dann auch mit Live-3D-Bilder der entfernten Flughäfen, die etwa das Geschehen auf dem Vorfeld und das Wetter abbilden, zur Verfügung. Damit sind sie stets über die aktuelle Lage vor Ort sprichwörtlich im Bilde. Towerlotsen sind an Airports für den an- und abfliegenden Verkehr sowie für das Geschehen auf dem Vorfeld und den Rollwegen zuständig.

L.M.