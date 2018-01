Leipziger Verbundnetz Gas sucht Partner für Öl-Geschäft

Leipzig. Die Leipziger Verbundnetz Gas AG (VNG) plant den Befreiungsschlag für den Geschäftsbereich Exploration & Produktion. Für die hundertprozentige Tochter VNG Norge, die in der Suche und Förderung von Öl und Gas in der Nordsee tätig ist, wird ein strategischer Partner gesucht. Mit ihm soll VNG Norge „durch weiteres Wachstum zu einem führenden Akteur auf dem norwegischen Kontinentalschelf entwickelt werden“, sagte am Donnerstag ein Unternehmenssprecher. Der Konzern (7,2 Milliarden Euro Umsatz, knapp 1300 Mitarbeiter) sehe in dem Geschäft „ein langfristiges Wertschöpfungspotenzial“. Ziel sei, den Unternehmenswert des norwegischen Ablegers weiter zu steigern.

Gegenwärtig gehört die VNG Norge zu den kleinen Marktteilnehmern und schrieb 2016 Verluste in zweistelliger Millionenhöhe. Die 100 Mitarbeiter erwirtschafteten einen Umsatz von 365 Millionen Euro. Deshalb beschloss der Vorstand um Konzernchef Ulf Heitmüller bereits im vorigen Jahr, sich hier auf wenige, aber wichtige Projekte zu fokussieren. „Auf wirtschaftlich robuste“, wie es Technik-Vorstand Hans-Joachim Polk bei der Bilanzvorlage im vorigen März formulierte. Im Jahr 2016 förderte VNG Norge 1,0 Millionen BOE Öl, ein Minus von 0,4 Millionen. BOE ist die Maßeinheit, mit der Erdöl- und Erdgasreserven sowie Fördermengen in einer Zahl zusammengefasst werden können. Ein BOE (Barrels of oil equivalent) entspricht 159 Litern Öl. Zugleich sank die Gasförderung um zwei Drittel auf 128 Millionen Kilowattstunden. VNG Norge war Ende 2017 an 32 Erforschungs-Lizenzen in Norwegen und zwei in Dänemark beteiligt. Darunter sind fünf Beteiligungen an Feldern, aus denen Öl oder Gas strömt.

Dem Vernehmen nach hat der Aufsichtsrat von VNG die Partnersuche einstimmig beschlossen. Damit soll ein Komplettverkauf der Sparte vermieden werden. Die Norweger gelten als zu klein, um allein in ein gutes Fahrwasser zu kommen. Rückendeckung gab es vom Karlsruher Energieriesen EnBW, der 74,21 Prozent der Anteile am Leipziger Konzern hält. „Wir begrüßen die Entscheidung“, sagte eine Sprecherin. Die Weiterentwicklung des Geschäfts „passt zur strategischen Ausrichtung und hat unsere volle Unterstützung“.

Beobachter gehen davon aus, dass VNG in erster Linie einen kapitalstarken Finanzinvestor sucht. Der Wert von VNG Norge wird auf rund 450 Millionen US-Dollar geschätzt. Denkbar ist auch, dass die Leipziger die Mehrheit an den neuen Partner abgeben. Ein Verkauf von 40 Prozent dürfte also ungefähr 180 Millionen Dollar in die Kassen spülen. Gegenwärtig werden etwa 100 Finanzinvestoren angeschrieben. Es ist davon auszugehen, dass 20 von ihnen ernsthaftes Interesse zeigen. Sobald sie dann eine Vertraulichkeitserklärung abgegeben haben, bekommen sie ein umfangreiches Datenmaterial, um auf dieser Grundlage ihr Angebot zu erstellen. Wenn alles planmäßig läuft, dürfte der Verkaufsprozess im Spätsommer abgeschlossen sein.

Der Zeitpunkt gilt als günstig. Finanzinvestoren sind angesichts der Niedrigzinspolitik auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten. Zudem hat sich der Öl- und Gaspreis in den vergangenen Monaten erholt.

Ulrich Milde