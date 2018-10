Bislang sind die Freien Wähler (FW) vor allem in den Kommunen stark: Die 996 Wahlvereinigungen zählen in Sachsen rund 10 000 Mitglieder, stellen 49 Prozent der Ortschafts- und 24 Prozent der Stadträte. Steffen Große (51), der Parteivorsitzende der sächsischen Freien Wähler, will aber mehr – bei der Landtagswahl soll im nächsten September der Sprung ins Parlament und auch in die Regierung geschafft werden.