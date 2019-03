Leipzig

Im Bereich der Polizeidirektion Leipzig sind die Straftaten auf den niedrigsten Stand seit fünf Jahren gesunken – und das trotz steigender Bevölkerungszahlen, sagt der neue Polizeipräsident Torsten Schultze (55) im LVZ-Interview: „Die Befürchtungen, die auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise postuliert wurden, sind also keineswegs eingetreten.“

Herr Schultze, wie schwierig ist das Erbe von Bernd Merbitz?

Das Erbe wirkt natürlich nach innen und nach außen, er war ein Polizeipräsident zum Anfassen. Viele sprechen mir gegenüber von den großen Fußstapfen, die er hinterlassen habe. Das ehrt ihn und das erkenne ich auch an, aber letztlich bin ich eine eigene Persönlichkeit und nicht in Spuren gefangen. Ich bin sehr konzeptionell-strategisch ausgerichtet und setze mit meinen Mitarbeitern aktuell die Strategie um, für die unter Bernd Merbitz erste Weichen gestellt wurden. Zudem möchte ich die Verantwortung der mir unterstellten Kolleginnen und Kollegen in deren Aufgabenbereich erhöhen. Ob mein Wirken nach außen damit genauso bemerkbar sein wird, wird sich zeigen. Mein oberstes Ziel ist es jedoch, das Vertrauen, welches die Polizei bei den Menschen in Sachsen genießt, jederzeit zu rechtfertigen und weiter zu stärken.

Wie schätzen Sie die Kriminalitätslage im Bereich der Polizeidirektion Leipzig ein?

Dazu gehört ja nicht nur die Stadt, sondern auch das Umland. In Nordsachsen sowie dem Landkreis Leipzig liegt die Kriminalität in einem durchschnittlichen Bereich und ist mit anderen ländlichen Bereichen in Sachsen vergleichbar, so wie ich es auch als Polizeipräsident von Görlitz kenne. Für Leipzig muss man feststellen, dass die Kriminalitätslage sachsenweit – und vermutlich auch in ganz Ostdeutschland, mit Ausnahme von Berlin – am anspruchsvollsten ist. Gut die Hälfte aller Straftaten in Leipzig sind Eigentumsdelikte. Hinzu kommen noch Gewalttaten, Rauschgiftfälle und politische Kriminalität. Aus dieser Belastung heraus haben wir mit 3148 Polizeibeamten auch die größte Personalstärke im Vergleich der Polizeidirektionen in Sachsen.

Geringste Zahl an Straftaten seit fünf Jahren

Ihr Vorgänger hat immer wieder angemahnt, dass er aufgrund der Kriminalität mehr Polizisten braucht. Die Leipziger Beamten sind schon jetzt Überstunden-Spitzenreiter in Sachsen. Wie soll es also weitergehen?

Die Polizeidirektion Leipzig und hier insbesondere die Stadt Leipzig sind zweifellos der Brennpunkt, der Bedarf – wie im Übrigen für die gesamte Polizei Sachsen – ist da und wir befinden uns da auf einem guten Weg. Gleichzeitig muss man aber auch sagen: Wir haben in 2018 die geringste Zahl an Straftaten seit fünf Jahren – und das trotz stetig zunehmender Bevölkerung. Die größten Rückgänge gibt es bei Eigentumsdelikten, insbesondere bei schweren Fällen. Andererseits steigen Gewalttaten leicht an, was mir Sorgen macht, weil das das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung entscheidend betrifft. Auch bei Rauschgiftdelikten stellen wir eine Zunahme fest, was allerdings auch auf verstärkte Kontrollen zurückzuführen ist.

Es gibt nahezu täglich Meldungen zu Überfällen. Wie wollen Sie angesichts des knappen Personals dagegen vorgehen?

Natürlich sind wir präsent, aber wir werden niemals überall sein können. Doch wenn wir Schwerpunkte erkennen – etwa durch eine Häufung von Raubfällen –, können wir intensiver vor Ort sein und die Täter ermitteln. Das zeigt beispielsweise der rasche Erfolg zur Schkeuditzer Raubserie. Allerdings ist die Erwartungshaltung, allein über allgemeine Präsenz zu bewirken, dass keine Straftaten mehr passieren, nicht erfüllbar. Wir werden Kriminalität nie ganz zurückdrängen können. Und man muss auch wissen: Ein großer Teil gerade der Eigentumsdelikte resultiert aus Beschaffungskriminalität – als Polizei können wir aber nicht gegen die Sucht, also gegen die eigentliche Ursache, vorgehen.

Reviere erhalten mehr Polizisten

Wird es Personalaufstockungen aufgrund der besonderen Belastungen geben?

Natürlich, es sollen ja sachsenweit tausend zusätzliche Polizisten eingestellt werden, die aber erst nach und nach ausgebildet werden. Die Polizeidirektion Leipzig wird über 200 neue Stellen erhalten. Damit werden zum einen unter anderem die Kriminalitätsbekämpfung, die Prävention, der Staatsschutz und die Einsatzzüge gestärkt – und zum zweiten geht mindestens die Hälfte in die Polizeireviere. Das heißt: Alle Reviere werden in den nächsten Jahren mehr Polizisten erhalten.

Sind nicht auch Veränderungen in der Revierstruktur notwendig? Nicht selten muss lange auf die Polizei gewartet werden, wenn etwas passiert, wie die Zahlen des Innenministeriums belegen.

Die Vorstellung, dass wir in den Revieren hocken und auf einen Handlungsanlass warten, ist falsch. Denn wir sind nicht die Feuerwehr: Die Polizei sitzt eben nicht in einem Depot, sondern ist auf der Straße unterwegs. In der Großstadt ist es mitunter einfacher, schneller vor Ort zu sein als auf dem Land, das ist schon richtig. Aber auch dort wissen wir um Schwerpunkte und nutzen alle Möglichkeiten, Tätern schnell habhaft zu werden. Und die Justiz hat jetzt entsprechend reagiert: Gerade mit den beschleunigten Verfahren und den Verschärfungen bei Bagatellfällen hat sich einiges getan. Es ist richtig, konsequenter vorzugehen – auch so kann das Sicherheitsgefühl verbessert werden.

Straftaten von Migranten werden instrumentalisiert

In Leserkommentaren, unter anderem auf LVZ-Online, wird immer wieder auf die Kriminalität von Migranten hingewiesen. Wie sehen Sie die Situation?

Natürlich haben wir örtliche und deliktsbezogene Schwerpunkte – zum Beispiel die Rauschgiftkriminalität im Umfeld des Leipziger Hauptbahnhofs, wenngleich wir es dort bei Weitem nicht mit einer offenen Szene zu tun haben. Aber ich warne davor, Problemfelder zu verallgemeinern oder zu überhöhen. Fest steht: Die Kriminalität geht seit zwei Jahren zurück. Aktuell liegen wir im gesamten Bereich der Polizeidirektion in etwa auf dem Niveau von 2013 und damit deutlich unter den Fallzahlen aus 2016, dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise. Dieser Trend trifft gleichermaßen auf die Stadt Leipzig zu. Die Befürchtungen, die auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise postuliert wurden, sind also keineswegs eingetreten. Zweifellos gibt es politische Strömungen, die Straftaten von Migranten herausstellen und versuchen, das für sich zu instrumentalisieren. Gedeckt sind solche Behauptungen von der Realität jedenfalls nicht.

Wie sieht die Realität in Zahlen aus?

Die sind in etwa gleich geblieben. Von rund 30 000 ermittelten Tatverdächtigen wiesen im vergangenen Jahr rund 8800 Personen keine deutsche Staatsangehörigkeit auf. Von jenen sind aber nochmals rund 3000 Tatverdächtige abzuziehen, da sie allein ausländerrechtliche Verstöße begingen. Und bei Migranten gibt es überdies noch eine Besonderheit zu beachten: Häufig betreffen die Fallzahlen Ereignisse, die sich allein in Gemeinschaftsunterkünften und untereinander abspielen. Deshalb sind die Zahlen mit einer gewissen Vorsicht zu bewerten.

Dennoch gibt es eine gefühlte Bedrohung. Es ist oft zu hören, dass beispielsweise Frauen nachts nicht mehr mit der Bahn fahren wollen.

Wenn in einer Leipziger Straßenbahn etwas passiert, sorgt das natürlich für Aufmerksamkeit und produziert möglicherweise Ängste. Man muss die Vorkommnisse aber in Relation sehen. Die LVB befördern jährlich 156 Millionen Fahrgäste und in ihren Verkehrsmitteln und an Haltestellen werden pro Jahr – ohne Leistungserschleichung – etwa 1200 Straftaten registriert. Das macht pro 100 000 Fahrgäste statistisch nicht einmal 0,8 Taten. In der Realität ist eine Straßenbahnfahrt also sehr sicher. Die Frage ist, inwieweit sich Menschen von Meldungen über Straftaten beeinflussen lassen. Ich rate dazu, das Verhalten eben nicht zu ändern, sondern weiterhin auf die Straße zu gehen und Bahn zu fahren. Die Wahrscheinlichkeit, in Leipzig Opfer einer Straftat zu werden, ist deutlich geringer als viele Menschen zu wissen meinen. Und wenn doch etwas passiert, hoffe ich auch auf Menschen, die einander beistehen.

Aus Lesermeldungen wissen wir auch, dass sich insbesondere ältere Bürger verunsichert zeigen. Was sagen Sie dazu?

Die meisten Täter – wie auch Opfer – von Gewalttaten sind jung, und die meisten Taten finden zudem dort statt, wo sich Ältere aufgrund Ihrer Lebensgestaltung nicht aufhalten. Davon abgesehen resultiert der hohe Anteil an Jugendkriminalität auch aus dem starken Zuzug nach Leipzig, was nicht nur die Anziehungskraft auf Flüchtlinge betrifft, sondern allgemein gilt. Ältere Menschen gehen Konflikten ansonsten eher aus dem Weg, während Jugendliche offensiver auftreten und schneller zu körperlichen Konflikten bereit sind. Ältere fürchten sich damit mehrheitlich vor Straftaten, denen sie in vergleichsweise sehr geringem Ausmaß ausgesetzt sind. Aber sie sind eine bevorzugte Zielgruppe für Trickdiebe und Betrüger, welche ausgerechnet dort handeln, wo sich Ältere ganz besonders sicher fühlen – daheim an der Haustür und über Telefon. Dahingehend existiert schon eine Diskrepanz zwischen Subjektive und Objektive.

Nicht von Gerüchten einschüchtern lassen

In die Statistik fließen nur angezeigte Straftaten ein. Vieles kommt vielleicht gar nicht bis zur Polizei. Wie sehen Sie diese Dunkelziffer?

Ich kann – wie Sie – leider nur das Hellfeld sehen und die Dunkelziffer ist von Delikt zu Delikt sicherlich höchst unterschiedlich. Daher hüte ich mich, das subjektive Sicherheitsgefühl allein anhand von Zahlen zu bewerten, sondern nehme es sehr ernst. Es wäre aber auch wünschenswert, wenn sich die Menschen nicht von Gerüchten und negativen Berichten einschüchtern lassen würden. Unterm Strich ist die Polizei sehr erfolgreich und die Menschen können auf uns vertrauen. Außerdem arbeiten wir auch sehr gut mit der Stadt Leipzig zusammen, die zuletzt die eigene Polizeibehörde aufgestockt hat. Im Kommunalen Präventionsrat widmen wir uns gemeinsam erkannten Sicherheitsproblemen, finden tragfähige Lösungen und setzen diese um. Ich erwähne dies, weil beispielsweise schon veränderte Beleuchtungskonzepte und Grünschnittarbeiten dunkle Ecken vermeiden helfen und das Sicherheitsgefühl stärken können. Aus der Kooperation können wir auf Erfolge verweisen.

Die eigene Erfahrung besagt, dass die Polizei bei der technischen Ausstattung hinterherhinkt. Wie kann es beispielsweise sein, dass Zeugenfotos von einem Tatort auf eine CD gebrannt und aufs Revier gebracht werden sollen?

Dazu muss man sagen: Die Polizei Sachsen ist eine der am besten ausgestatteten Polizeien Deutschlands. Das betrifft auch die IT. Aber das Polizeinetz ist autark und muss es sein, weil wir über hochsensible Daten auf unseren Servern verfügen – deshalb kann man nicht einfach eventuell mit Schadsoftware belastete Fotos oder Dateien übernehmen, um bei dem Beispiel zu bleiben. Nachrichtendienste, wie Whatsapp, wollen und dürfen wir ebenfalls nicht nutzen: Die Polizei ist ein Sicherheitsbereich, da können wir keine Datenströme über private und ausländische Anbieter lenken. Es wird aber in einem Pilotprojekt in Sachsen daran gearbeitet, Smartphones und eigene Messengerdienste nutzen zu können. Natürlich haben sich die Zeiten geändert und darauf müssen wir reagieren.

Polizei ist nicht auf einem Auge blind

Bernd Merbitz hat der Linken die Räumung des Black Triangle in Leipzig sozusagen zu seinem Abschied geschenkt. Wie geht es jetzt unter Ihrer Ägide weiter?

Unsere gesetzliche Verpflichtung besteht darin, Straftaten zu erforschen und zwar ungeachtet der Person oder ihrer Bestrebungen. Hierunter fällt auch politisch motivierte Kriminalität. Beim Black Triangle lag ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss vor, denn wenn es zu Störungen der Rechtsordnung kommt, müssen Polizei und Justiz handeln – egal wo, das beziehe ich nicht auf bestimmte Stadtteile. Und wenn es speziell um Links- oder Rechtsextremismus geht: Die Polizei ist primär nicht dafür da, um Extremismus zu bekämpfen. Dies ist vordringliche Aufgabe des Verfassungsschutzes. Wir haben die sich durch politisch motivierte Kriminalität zeigenden Auswirkungen aufzuklären und die Täter zu ermitteln.

Gerade die Polizei ist aber erklärter Feind der Extremisten. Wie wollen Sie darauf reagieren?

Dass wir von der linksautonomen Szene nicht geliebt werden, ist nun mal so. Das gilt aber gleichermaßen für die Rechtsextremen. Genau das zeigt auch, dass die Polizei eben nicht auf einem Auge blind ist, wie gern unterstellt wird.

Polizeibeamte aus anderen Kulturkreisen wünschenswert

Gerade in Leipzig geht es häufig auch um kulturelle Barrieren und Konflikte. Andernorts sind häufig Polizisten mit Migrationshintergrund im Einsatz – weshalb in Leipzig noch nicht?

Es ist nicht so, dass wir keine solchen Polizisten hätten, aber es sind noch wenige. Wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei der Polizei bewerben, empfangen wir sie mit offenen Armen. Es gelten allerdings die Bedingungen wie für alle, unter anderem müssen Deutsch in Wort und Schrift beherrscht werden und die Betreffenden müssen EU-Bürger sein. Gerade Letzteres ist für Menschen aus dem arabischen Raum aktuell noch ein Hindernis. Bereits in Görlitz hatte ich versucht, Polen und Tschechen anzuwerben. In Leipzig wäre es sicherlich gut, mehr Polizeibeamte auch aus anderen Kulturkreisen zu haben.

Interview: Jan Emendörfer, Frank Döring, Matthias Roth, Andreas Debski

Zur Person: Torsten Schultze (55) stammt aus der Altmark in Sachsen-Anhalt. Er ist seit 1. Februar 2019 als Leiter der Polizeidirektion Leipzig der Nachfolger von Bernd Merbitz. Zuvor hatte Schultze bereits verschiedene Führungsaufgaben in der sächsischen Polizei: Er war unter anderem zwischen 2007 und 2011 sowie von 2014 bis 2015 Vize der Polizeidirektion Leipzig, außerdem Referatsleiter im Innenministerium, Chef des Polizeiverwaltungsamtes und Präsident der Polizeidirektion Görlitz .

Von Andreas Debski