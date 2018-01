Leipzigs Umland blutet aus – Hilft Wohnungsbau in der Fläche?

Leipzig. Die Stadt Leipzig wächst und wächst – auch auf Kosten ihres Umlands. 590 337 Menschen hatten laut Einwohnerregister Ende vergangenen Jahres ihren Hauptwohnsitz in der größten Stadt Sachsens. Und der Trend hält an. Der Regionale Planungsverband Leipzig-Westsachsen schlägt nun Alarm.

Der Leiter der Regionalen Planungsstelle, Andreas Berkner, spricht von einer gravierenden „Verschiebung der Bevölkerungsanteile zwischen der Kreisfreien Stadt Leipzig einerseits und den beiden Landkreisen Nordwestsachsen und Leipzig andererseits“. Während das Verhältnis bis 2005 noch bei etwa 50:50 lag, hat es sich mittlerweile zu 60:40 zugunsten Leipzigs verschoben und könnte sich bis 2030 sogar bis auf 75:25 verschieben. Derzeit klaffen die Prognosen zur weiteren Bevölkerungsentwicklung in Leipzig weit auseinander.

700.000 Einwohner sind das Limit

Während die Statistik des Landes Sachsen von 618 000 Einwohnern im Jahre 2030 ausgeht, rechnet die Stadt selbst mit 700.000 Einwohnern. Optimistische Einschätzungen gehen sogar von über 800.000 aus. Eine Entwicklung über die 700.000 hinaus jedoch werde den Stadtorganismus an seine Grenzen bringen, erklärte Berkner. Hinsichtlich der Verkehrssituation, der aus stadtklimatischen Gründen nicht überbauten Freiflächen und auch im Hinblick auf Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten.

Berkner fordert darum ein Umdenken und gleichzeitig ein kooperatives Entwicklungskonzept für Wohnbauflächen. Der Kerngedanke besteht darin, neue Bauflächen vorrangig in Gemeinden im Umland mit guter Verkehrsanbindung, beispielsweise einem S-Bahn-Haltepunkt, und Infrastruktur zu schaffen. Konkret nennt er dabei die Orte Borsdorf, Machern, Bennewitz, Jesewitz, Mockrehna, Beilrode, Neukieritzsch und Großpösna.

Schnelles Internet und größere Supermärkte

Gleichzeitig warnt Berkner, die ländlichen Räume abzuschreiben. Schnelles Internet könne helfen, Arbeit dorthin zu verlagern. Auch müsse es Lösungen geben für Supermärkte, die sich vergrößern wollen, das nicht dürfen und schließlich in den Nachbarort abwandern. Ausdrücklich begrüßt der Regionalplaner einen Versuch mit multiplen Häusern im Wurzener Land, wo im Wechsel Dienstleistungen angeboten werden sollen.

Forscher: Nach der Wende wurden ländliche Strukturen zerstört

Unterstützung erhält er von Gerhard Henkel, Geograf an der Uni Duisburg-Essen. Er wirft Bund und Ländern vor, gravierende Fehler bei der Siedlungspolitik gemacht zu haben. So seien nach der Wiedervereinigung auf dem Lande größere Verwaltungsstrukturen geschaffen „und über Jahrhunderte gewachsene Strukturen der lokalen Selbstverantwortung zerstört“ worden, kritisierte er in der Tageszeitung „Die Welt“. Henkel fordert darum sogar einen eigenen Bundesbeauftragten für den ländlichen Raum.

„Was wir nicht brauchen, ist eine Suburbanisationswelle, wie wir sie Anfang der 1990er-Jahre hatten. Damals war das Motto: raus aus der Stadt, rein in das Umland“, sagt Berkner. Es gehe vielmehr um eine ausgewogene Entwicklung für die gesamte Region.

Roland Herold