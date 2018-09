Leipzig

Jede vierte Insolvenz im Freistaat passiert in Leipzig, obwohl nur etwa jeder siebente Sachse in der Messestadt lebt. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes hervor. Von insgesamt 2856 sächsischen Pleiten im ersten Halbjahr 2018 betrafen allein 707 die Messestadt. Mehr als die Hälfte der Insolvenzen gingen dabei nicht auf das Konto von Unternehmen oder Selbstständigen, sondern ereilte einfache Verbraucher. Die Zahl der betroffenen Privatpersonen war im ersten Halbjahr in Leipzig mehr als doppelt so hoch, wie in den beiden anderen sächsischen Großstädten.

Im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres stieg die Zahl der Insolvenzen in Leipzig um 15 Prozent an, im gesamten Freistaat wurden neun Prozent mehr registriert. Während die Zahl der betroffenen sächsischen Unternehmen insgesamt innerhalb eines Jahres leicht um acht Prozent zurückging, stieg auch dieser Wert in Leipzig an: 105 Firmen mussten im ersten Halbjahr an der Pleiße Zahlungsunfähigkeit anmelden – ein Plus von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr. Am häufigsten hier betroffen: das Baugewerbe mit zuletzt allein 26 Pleiten in Leipzig. Auf den beiden Plätzen dahinter folgen der Handel (20) und das Gastrogewerbe (13). Die Situation zwischen Theke und Teller scheint sich zumindest etwas zu verbessern: Im ersten Halbjahr 2017 wurden noch 16 Pleiten im Gastrogewerbe registriert.

Auf knapp 56 Millionen Euro Forderungen blieben die Gläubiger von insolventen Leipziger Unternehmen in den ersten beiden Quartalen 2018 sitzen – das sind 100 Millionen Euro weniger als im selben Zeitraum im Jahr davor. Im gesamten Freistaat beliefen sich die Forderungen in den ersten Monaten dieses Jahres auf 410 Millionen Euro. Den größten Einzelanteil hatten dabei die Unternehmen in Görlitz mit 86 Millionen Euro nicht beglichener Rechnungen.

Unangefochtener Spitzenreiter ist Leipzig dagegen im Bereich „übrige Schuldner“ und „Privatinsolvenzen“. Inklusive der zahlungsunfähigen ehemaligen Selbstständigen und Nachlassverwalter belief sich die Zahl in diesem Bereich auf 602. Zum Vergleich: In Dresden wurden 224 sonstige Insolvenzen registriert, in Chemnitz 247. Insgesamt 101 der sonstigen Pleiten (16 %) in Leipzig wurde bereits mangels Masse abgewiesen – in Dresden waren das nur sechs (3 %), in Chemnitz 82 (33 %) der übrigen Schuldnerverfahren.

Nicht zuletzt sind in Leipzig auch deutlich mehr einfache Verbraucher von einer Privatinsolvenz betroffen als anderswo in Sachsen: 391 solcher Verfahren wurden im ersten Halbjahr an der Pleiße registriert. In Dresden mussten im selben Zeitraum „nur“ 156 Bürger den Weg zum Amtsgericht antreten, in Chemnitz 131.

Von Matthias Puppe