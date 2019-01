Leipzig

Nach Bekanntwerden der federführenden Mitarbeit von Werner Patzelt am Wahlprogramm der sächsischen CDU mehren sich Forderungen, der Politologe möge sein Amt in der Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) abgeben. Als Sachverständiger überwacht Patzelt die Überparteilichkeit der Institution. Angesichts seiner neuen Aufgabe sei das aber künftig ein Unding, finden nicht nur die sächsischen Linken.

„Herr Patzelt darf natürlich, wie alle anderen Menschen auch, Mitglied einer Partei sein. Es ist auch seine Entscheidung, dass er federführend das CDU-Wahlprogramm mitschreiben möchte. Dass er aber gleichzeitig weiterhin als Kurator der Landeszentrale explizit die Überparteilichkeit derselben überwachen soll, funktioniert nicht“, sagte die Linken-Landesvorsitzende Antje Feiks am Mittwoch. Denn Patzelt soll unter anderem auch an der Vorbereitung der Wahlforen der Landeszentrale mitarbeiten. „Da kann man auch Egon Olsen zum Aufseher über die Sicherheit dänischer Gefängnisse machen. Gerade in Wahlkampfzeiten ist die Überparteilichkeit der Landeszentrale für politische Bildung wichtig“, so Feiks weiter.

Michael Heinicke, langjähriger Chef der Chemnitzer Oper, soll Patzel als gutes Beispiel dienen, findet die Linkenpolitikerin. Heinicke, der als Kandidat der Freien Wähler bei der Landtagswahl antreten will, hatte jüngst seinen Rücktritt aus dem Kuratorium der Landeszentrale erklärt – um die Überparteilichkeit der Institution zu wahren.

Richter : Verhältnisse wie in der DDR

Kurz vor den Linken meldete sich auch der langjährige Leiter der Landeszentrale, Frank Richter, bereits zum Thema zu Wort und legte Patzelt einen Rücktritt nahe. Das Kuratorium habe die Aufgabe, die Qualität der Bildungsarbeit und vor allem deren Überparteilichkeit sicherzustellen. „Staatliche Bildungsarbeit darf nicht von Parteiinteressen bestimmt werden, sonst hätten wir Verhältnisse wie in der DDR“, sagte der Theologe und frühere Bürgerrechtler Richter. Wenn ein Sachverständiger am Wahlprogramm einer Partei maßgeblich mitwirke und diese Partei in einem Wahljahr öffentlich mit ihm werbe, erscheine seine Glaubwürdigkeit als überparteilicher Kurator im Zwielicht.

Am Samstag hatte die sächsische CDU via Twitter mitgeteilt, dass Werner Patzelt am Wahlprogramm zur Landtagswahl mitarbeiten werde. Der Politologe ist bereits seit den 1990er Jahren Mitglied der Union und werde neben Generalsekretär Alexander Dierks Vorsitzender der Programmkommission sein. Patzelt gilt als konservativ, Kritiker hatten ihm in der Vergangenheit aber auch eine Nähe zu fremden- und islamfeindlichen Pegida-Gruppe unterstellt. Patzelt selbst hatte das immer zurückgewiesen.

