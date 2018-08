Dresden

Die Linken im sächsischen Landtag haben sich gegen eine allgemeine Dienstpflicht für junge Menschen ausgesprochen. „Wir als Linke lehnen diese rückwärtsgewandte Idee aus vergangenen Jahrhunderten strikt ab“, sagte Rico Gebhardt, Vorsitzender der Fraktion Die Linke im sächsischen Landtag am Montag.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte sich wohlwollend über eine allgemeine Dienstpflicht für junge Menschen geäußert. „Eine Dienstpflicht kann dazu beitragen, sowohl die Herausforderungen im Sozialen als auch bei der Verteidigung unseres Landes besser zu bewältigen“, sagte er der „Bild“-Zeitung.

Über den Kurznachrichtendienst Twitter sagte Kretschmer am Montag, dass viele Menschen die Aussetzung der Wehrpflicht als überstürzt empfunden hätten. „Am Ende einer gründlichen Diskussion sollten die Bürger gefragt werden, für breite Basis in der Gesellschaft.“

„Die von der CDU in Bund und Land zu verantwortende Politik hat einen Pflegenotstand verschuldet, der nun durch zwangsrekrutierte jugendliche Helferinnen und Helfer gelindert werden soll“, sagte Gebhardt. Sinnvoller wäre es, die bestehenden und künftigen freiwilligen Dienste attraktiver zu machen.

Der Leipziger Stadtrat René Hobusch (FDP) reagierte mit Kopfschütteln auf den Vorschlag von Kretschmer. „Es ist schon lustig, dass ausgerechnet aus der Ecke der größten Kritiker von Volksentscheiden jetzt so eine Forderung kommt“, so Hobusch in einer ersten Reaktion, „offenbar findet man sowas in dem Moment super, wenn eine Mehrheit im eigenen Sinne denkbar ist und gleichzeitig bei einer Ablehnung sich der Status quo nicht ändert. Das politische Risiko geht gegen Null – und prompt hält Kretschmer seine Fahne in den Wind. Das nennt man nicht Politik, sondern Populismus.“

Der Freidemokrat Hobusch sprach sich dafür aus, eine gesellschaftliche Diskussion zur Einführung direktdemokratischer Elemente zu führen. „Wir sollten über Volksentscheide auf Bundesebene offen sprechen. Sowas muss dann aber auch gelebt werden und darf nicht dazu führen, dass wir reihenweise populistische Säue durch die Talkshows treiben. Das Beispiel Schweiz zeigt da einen sehr guten Umgang“, betonte Hobusch weiter.

Von LVZ