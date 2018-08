Chemnizt

Am Samstag werden sich in Chemnitz erneut rechte und linke Proteste gegenüberstehen. Das ausländerfeindliche Bündnis Pegida ruft gemeinsam mit der AfD ab 17 Uhr in der Theaterstraße zu einem Schweigemarsch auf. Unter anderem haben die drei Landesvorsitzenden Andreas Kalbitz (Brandenburg), Jörg Urban (Sachsen) und Björn Höcke (Thüringen) ihr Kommen angekündigt. Bereits um 16 Uhr versammelt sich unter dem Motto „Sachsen steht auf!“ erneut die rechtspopulistische Bewegung „Pro Chemnitz“ vor dem Karl-Marx-Monument. Zudem sind mehrere Einzelkundgebungen geplant.

Breiter Gegenprotest

Derweil mobilisieren verschiedene antirassistische Initiativen für einen breiten Gegenprotest. Bereits ab 10.30 Uhr kommen Samstag am Roten Turm die Friedensgruppen Chemnitz für einen Zug durch die Innenstadt zusammen. Ab 15 Uhr ruft dann das Bündnis „Chemnitz nazifrei“ unter dem Motto „Herz statt Hetze“ zu einer Demonstration an der Johanniskirche auf. Auch die Initiative „Leipzig nimmt Platz“ organisiert für Teilnehmer aus der Messestadt eine gemeinsame Anreise vom Hauptbahnhof. Die Band Madsen wird den Protest musikalisch unterstützen.

Noch am Donnerstag hatte „Chemnitz nazifrei“ auf Aktionen bei der „Pro Chemnitz“-Demo verzichtet, weil das Bündnis nach Erfahrungen der vorangegangenen Tage die Sicherheit der Teilnehmer nicht ausreichend gewährleistet sah.

Nazi-Ausschreitungen nach Todesfall

In der Nacht zum Sonntag war bei einem Messerangriff auf dem Chemnitzer Stadtfest ein Mann ums Leben gekommen. Die Stadt erlebte in der Folge unruhige Tage. Gewaltbereite Nazis, Hooligans und rechte Kampfsportler beteiligten sich an Ausschreitungen und Angriffen auf Menschen mit vermeintlichem Migrationshintergrund. Am Sonntag, Montag und Donnerstag zogen rechte Demonstrationen durch die Stadt.

Von anzi