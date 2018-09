Chemnitz/Leipzig

Die selbst ernannte Bürgerbewegung Pro Chemnitz plant für Freitagabend erneut eine Demonstration in der sächsischen Großstadt. Der Protest ist für 18.30 Uhr unter dem Motto „Sicherheit für Chemnitz“ am Karl-Marx-Monument angezeigt worden. Parallel dazu finden ein Open-Air-Konzert am Chemnitzer Theaterplatz sowie eine Gegendemonstration zum rechten Aufmarsch statt. LVZ.de begleitet die Ereignisse wieder mit einem Liveticker.