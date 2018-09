Chemnitz

Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 35-jährigen Deutschen vor knapp einer Woche sind am Samstag in Chemnitz erneut mehrere Großdemonstrationen angekündigt. Die rechtspopulistische Bürgerbewegung "Pro Chemnitz", die Alternative für Deutschland (AfD) und das ausländerfeindliche Bündnis Pegida wollen am Nachmittag eine Kundgebung abhalten, zu der auch Thüringens AfD-Chef Björn Höcke erwartet wird. Ein breites Bündnis aus rund 70 Vereinen, Organisationen und Parteien hat unter dem Motto „Herz statt Hetze“ zu Gegenversammlungen aufgerufen. Die Polizei ist im Großeinsatz, sie geht von mehr als 10.000 Teilnehmern bis zum Abend aus. LVZ.de berichtet im Liveticker.

Das Wichtigste in Kürze:

AfD und Pegida planen gemeinsamen Schweigemarsch

„Pro Chemnitz“ demonstriert vor dem Karl-Marx-Monument

Gegenprotest unter dem Motto „Herz statt Hetze“

Polizei-Panne bei Demo am Montag

LVZ