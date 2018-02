Dresden. "Friedfertigkeit": Unter dem Dach dieses Begriffes wollte Dresden den 13. Februar 2018 begehen. Am Jahrestag der Zerstörung der Dresdner Innenstadt durch alliierte Bomber gab es ein vielfältiges Programm. 11.500 Teilnehmer beteiligten sich am Abend an einer Menschenkette rund um die Dresdner Altstadt. Am Rande einer AfD-Demo eskalierte jedoch die Lage. Es kam zu Ausschreitungen und Tumulten.

Die DNN berichten im Liveticker:

Von DNN