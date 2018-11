Leipzig

Die Sachsen holen mit großen Schritten bei den Löhnen auf, landen aber im Bundesvergleich abgeschlagen auf dem drittletzten Platz, hinter Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. Geht die Angleichung der Löhne wie bisher weiter, dauert es noch 25 Jahre, bis Sachsen das Bundesniveau erreicht hat. Das hat die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur in Chemnitz exklusiv für die Leipziger Volkszeitung errechnet.

Hamburg ist Spitzenreiter

Das mittlere Einkommen der Sachsen betrug im Vorjahr 2479 Euro. Das ist ein Zuwachs von 91 Euro gegenüber dem Jahr davor. Innerhalb von zehn Jahren beträgt das Plus 614 Euro.

Im Bundesschnitt liegt der Medianlohn bei 3209 Euro. Der Medianlohn ist kein Durchschnittslohn, sondern liegt in der Mitte aller Löhne: die Hälfte aller Vollzeitbeschäftigten verdient mehr, die andere Hälfte weniger als den Medianlohn). Spitzenreiter in Deutschland ist Hamburg – jede zweite Hanseate bekommt 1200 Euro mehr im Monat.

Ebenso verdient jeder zweite Baden-Württemberger und Hesse im Monat mindestens 1000 Euro mehr als die Hälfte der sächsischen Vollzeitbeschäftigen. Allerdings holen die Sachsen deutlich auf. In den vergangenen fünf Jahren hat das mittlere Entgelt laut Landesarbeitsagentur um 3,3 Prozent zugenommen, bundesweit stieg es um 2,2 Prozent. Unter der Annahme, das Wachstum hält in diesem Maße an, könnte sich der sächsische Medianlohn dem bundesweiten in 24,7 Jahren angeglichen haben.

Ursache liegt in Wirtschaftsstrukturen

„Zurückzuführen sind die Lohnunterschiede zwischen einzelnen Ländern insbesondere auf die unterschiedlichen Wirtschafts- und Betriebsgrößenstrukturen“, sagt Klaus-Peter Hansen, Chef der Landesarbeitsagentur. So seien große Betriebe zumeist tarifgebunden und zahlen bessere Löhne. I

m Osten fehlen zumeist Konzernsitze – 80 Prozent aller Firmen sind Kleinbetriebe. Auch Forschungs- und Entwicklungsabteilungen seien mehrheitlich im Westen zu finden.

Schlusslicht: Erzgebirgskreis

Eine große Rolle bei den Löhnen spielt auch die Qualifikation der Beschäftigten. Ungelernte und Fachkräfte mit abgeschlossener Berufsausbildung trennen bei den Lebensverdiensten mehr als 300 000 Euro, sagt Hansen. „Wir wissen auch, dass Fachkräfte seltener den Arbeitgeber wechseln und wir wissen, dass Fachkräfte seltener arbeitslos sind – denn Bildung schützt vor Arbeitslosigkeit.“ Qualifizieren lohne sich deshalb. Die Agenturen würden Beschäftigte und Firmen dabei unterstützen.

In den drei mitteldeutschen Ländern Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt werden die höchsten Medianlöhne in Jena (3209 Euro), Dresden (3066), Weimar (2902), Leipzig (2807) und Halle (2806) gezahlt. Die Schlusslichter in Sachsen sind Görlitz und der Erzgebirgskreis mit 2191 und 2183 Euro.

Von Andreas Dunte