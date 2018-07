Coswig

Einen unfreiwilligen Zwischenstopp mit Umstieg mussten Bahnreisende in Richtung Leipzig am Freitagmorgen bei Coswig hinnehmen. Weil die Lok defekt war, konnte der Intercity in Richtung Messestadt nicht mehr weiterfahren. Die Bahn ließ deshalb einen wenig später in Dresden gestarten ICE auf dem benachbarten Gleis halten – und die immerhin 250 Fahrgäste auf freier Strecke umsteigen.

Mit 40 Minuten Verspätung konnte die Reise des ICE dann weitergehen, berichtet Bahnsprecher Jörg Bönisch. Für Notfälle wie diese werden an Zügen stets entsprechende Einrichtungen vorgehalten, damit Reisende auch im Kiesbett die Züge sicher verlassen können. „So etwas passiert allerdings wirklich äußerst selten“, sagt Jörg Bönisch.

An Bord des betroffenen IC-Zuges befand sich an diesem Morgen auch der bekannte Moderator René Kindermann. Er war eigenen Angaben zufolge auf dem Weg ins MDR-Studio nach Leipzig zur Sendung „MDR um 4“. Auf seinem Facebookaccount veröffentlichte er kurze, von ihm moderierte Videoclips, die die außerfahrplanmäßige Umsteigeaktion auf freier Strecke dokumentieren.

Von seko