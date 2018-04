Leipzig

Mehr als eine halbe Million Euro hat ein Eurojackpot-Spieler im Freistaat gewonnen. Das teilte Sachsenlotto am Montag mit. Für den Tipper aus dem Landkreis Leipzig wurde damit Freitag, der 13., zum Glückstag. Da hat er nämlich seinen Schein für mehrere Ziehungen hintereinander abgegeben.

Fünf Tippzahlen und eine Eurozahl passten – und damit hat der Sachsenlotto-Kunde genau 526.678,10 Euro gewonnen. Das entspreche der zweiten Gewinnklasse mit drei Gewinnen. Die beiden weiteren Summen gingen nach Nordrhein-Westfalen und nach Finnland.

Gewinner ist anonym

Ob der Leipziger Gewinner überhaupt schon registriert hat, welch glückliche Stunde ihm geschlagen hat, ist unklar. Der Tippschein läuft noch und der Spieler sei für Sachsenlotto anonym, da er nicht über die Kundenkarte registriert sei. Er müsse seinen Gewinn selbst in der Lotto-Annahmestelle oder in der Zentrale in der Leipziger Oststraße anmelden, teilte Sachsenlotto mit.

Jackpot wurde nicht geknackt

Der Jackpot in der ersten Gewinnklasse wurde am 20. April nicht geknackt. Zur Ziehung am kommenden Freitag sei dieser mit rund 42 Millionen Euro gefüllt, teilte die Lottogesellschaft mit. Dafür müssen sieben Zahlen richtig getippt sein: fünf aus 50 und zwei aus zehn Eurozahlen.

Von lyn