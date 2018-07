Leipzig

Sachsen sind Glückspilze, zumindest, wenn man auf das Halbjahres-Fazit von Sachsenlotto blickt. In den ersten sechs Monaten wurden fünf Millionen Einzelgewinne im Freistaat ausgeschüttet, darunter 15 Gewinne im sechsstelligen Bereich und eine Lotto-Millionen. Das teilte die Lottogesellschaft am Donnerstag mit.

„Die Sachsenlotto-Gewinne verteilen sich über den Freistaat, vom Landkreis Nordsachsen bis ins Vogtland, vom Landkreis Zwickau bis in die Lausitz“, so das Résumé der Gesellschaft.

Für einen Leipziger fing das Jahr finanziell glorios an. Gleich bei der ersten Samstagsziehung tippte er sechs Richtige und gewann mehr als 1,3 Millionen Euro. Im Mai flossen ebenfalls an einen Messestädter mit sechs richtigen Gewinnzahlen immerhin mehr als 300.000 Euro. Einem Vogtländer brachte ein Lotto-Sechser im April rund 140.000 Euro.

Die Zusatzlotterien Super 6 und Spiel 77 zahlten sich mit schöner Regelmäßigkeit aus: In beiden Gewinnspielen gab es statistisch gesehen pro Monat je einen Großgewinn von 100.000 Euro und 77.777 Euro.

90 Millionen im Eurojackpot

Großgewinne sahnten die Sachsen auch bei der Lotterie Eurojackpot ab. Im Landkreis Leipzig füllt sich das Konto eines Spielers mit mehr als einer halben Million Euro. In Nordsachsen sorgte außerdem ein Gewinn vom mehr als 440.000 Euro für Freude.

Der Eurojackpot mit 90 Millionen Euro wurde seit sieben Wochen nicht geknackt. Quelle: dpa

Auch wenn die Chance nur 1:95 Millionen beträgt, dürfte der Eurojackpot derzeit viele Mitspieler anziehen. 90 Millionen Euro warten in Gewinnklasse 1 in der siebten Woche auf einen oder mehreren Gewinner, so Sachsenlotto. Noch nie habe es seit dem Start im Jahr 2012 so lange gedauert, bis die Höchstsumme ausgespielt wurde.

Gemeinnützige Zwecke

Lotto-Erträge kommen auch auf andere Weise allen Sachsen zu Gute: Jedes Jahr, so Sachsenlotto, fließen Millionenbeträge an den Freistaat. Die Gelder werden gemeinnützig für die Bereiche Sport, Kultur, Umwelt, Jugend, Wohlfahrtspflege und Suchtprävention eingesetzt.

Von lyn