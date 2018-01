MDR: Bund enthält Ost-Bundesländern Millionen aus SED-Vermögen vor

Leipzig. Das Bundesfinanzministerium will nach Recherchen des MDR rund ein Viertel des Vermögens der ehemaligen DDR-Staatspartei SED nicht an die ostdeutschen Bundesländer auszahlen. Von den insgesamt 252,5 Millionen Euro auf einem SED-Tarnkonto in der Schweiz sollen 67,5 Millionen einbehalten werden, wie der Sender am Dienstag in Leipzig mit Verweis auf Recherchen seines Magazins „Umschau“ mitteilte. Ein Sprecher des Finanzministeriums sagte dem MDR demnach, die Summe solle unter anderem als Rücklage für Steuern, Anwalts-, Gerichts- und Personalkosten dienen.

Wirtschaftsprofessor Ulrich Blum von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg kritisierte das Vorgehen des Bundes. „Anwalts- und Gerichtskosten betragen nicht ein Viertel der strittigen Gesamtsumme“, sagte er dem MDR. Der Bund habe zwar geregelt, dass das Geld an die betroffenen Bundesländer auszuschütten sei, „aber er will natürlich auch seinen Teil haben“, erklärte Blum.

Das zu verteilende Geld stammt dem Bericht zufolge aus dem Vermögen der einstigen SED-Tarnfirma Novum. Nach dem Ende eines jahrelangen Rechtsstreits im Frühjahr 2017 habe die schweizerische AKB-Bank nach Angaben des Bundesfinanzministeriums rund 252,5 Millionen Euro an den Bund überwiesen, berichtet der Sender.

