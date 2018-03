MDR Sachsen mit weniger Hörern, aber trotzdem Spitzenplatz

Leipzig. MDR Sachsen belegt trotz weiterer Hörerverluste deutlich den Reichweiten-Spitzenplatz im Freistaat. Für das öffentlich-rechtliche Programm mit Werbung wurden werktags 319 000 Hörer pro Durchschnittsstunde ermittelt, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Erhebung der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) in Frankfurt/Main hervorgeht. Das sind 5000 weniger als bei der Erhebung im Juli vergangenen Jahres. Auch Radio PSR gab 5000 Hörer ab. Diesen Leipziger Privatsender schalten nun pro Stunde noch 142.000 Hörer ein, was aber weiter für Platz zwei in der Hörergunst in Sachsen reicht.

Die Sächsische Lokalradiokette (Radio Dresden, Radio Leipzig, Radio Chemnitz, Radio Lausitz, Radio Zwickau, Radio Erzgebirge, Vogtlandradio) hörten in der aktuellen Analyse durchschnittlich 135 000 Hörer pro Stunde, 1000 weniger als bei der Juli-Erhebung.

MDR Jump gewann 15 000 Hörer in Sachsen hinzu und kommt damit nun im Freistaat auf 115 000 pro Stunde. Deutliche Verluste von 12 000 Hörern muss R.SA verzeichnen und kommt nun noch auf 109 000. 82 000 Hörer und damit 2000 weniger pro Stunde wurden für Hitradio RTL Sachsen ermittelt. Energy Sachsen machte dagegen in der Hörergunst Boden gut. Pro Stunde schalten werktags durchschnittlich 53 000 Hörer im Freistaat diesen Privatsender ein - 4000 mehr.

Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) ermittelt zweimal im Jahr die Reichweiten auf dem deutschen Radiomarkt. Bundesweit wurden über mehrere Monate hinweg Zehntausende Menschen ab 14 Jahren in Telefoninterviews nach ihren Lieblingssendern befragt. Von den Ergebnissen hängen die Preise für Werbespots ab. In der agma arbeiten 210 Unternehmen aus der Medien- und Werbewirtschaft zusammen.

dpa