Michael Kretschmer wird die sächsische CDU in den Landtagswahlkampf führen: Der Ministerpräsident und Landesparteichef wurde am Sonnabend mit 96,3 Prozent Zustimmung zum Spitzenkandidaten gekürt. Im Bereich der Inneren Sicherheit und bei der Bildungspolitik machte Kretschmer klare Kampfansagen an den Koalitionspartner SPD.