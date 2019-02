Grimma/Großbothen/Leisnig

In Großbothen bei Grimma ist am Mittwoch eine männliche Leiche gefunden worden. Der Sprecher der Polizeidirektion Leipzig, Uwe Voigt, bestätigte gegenüber LVZ.de, dass ein Leichnam in der Mulde gefunden wurde. Die Beamten der Kriminalpolizei Leipzig sind vor Ort.

Beamte der Polizeidirektion Chemnitz waren im Zusammenhang mit der Suche nach dem vermissten Christian Morgenstern aus Leisnig auf dem Mulde-Abschnitt in Großbothen unterwegs und haben dort eine männliche Leiche gefunden. Es ist nicht bestätigt, ob es sich bei der Leiche um den vermissten 20-Jährigen handelt.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

Von thl