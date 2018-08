Bösenbrunn

Wagnerianer müssen zumindest einmal in ihrem Leben in Bayreuth gewesen sein. Das Mekka der Katzenfreunde dagegen ist Bösenbrunn (Vogtlandkreis), wo seit einigen Jahren ein unerschrockener Verein buchstäblich mit Samtpfoten am Projekt des größten deutschen Katzenmuseums aller Zeiten wirkt. Im einstigen Rittergut ist es seit Oktober 2015 möglich, in der Saison an den Wochenenden (von 14 bis 17 Uhr) im Katzencafé – umrahmt von Stubentiger-Kunstwerken – köstlichen selbst gebackenen Kuchen zu verzehren, den heimischen Bestand an selbst gefertigten Katzentaschen aufzufrischen und Fachgespräche über das unangefochtene Lieblingstier der Deutschen zu führen.

Zur Galerie Dem mit Abstand beliebtesten Haustier der Deutschen haben unverbesserliche Fans der Samtpfoten mit dem Katzenmuseum Bösenbrunn ein würdiges Denkmal gesetzt.

Eigentlich beginnt das Erlebnis schon kurz hinterm Ortseingang, wenn die Skat spielenden Katzen aus Pappmaché ins Blickfeld geraten und sich ein großer farbiger Kater mit einem Band streckt: „Hurra, ein Katzencafé“. Und weil das Katzenmuseum im bayrischen Traunstein schließen musste und eine große Sammlung von Katzenfiguren aus Frankfurt/Main nach Bösenbrunn geholt werden konnte, ist das vogtländische Projekt mit rund 15 000 Exemplaren mittlerweile unangefochten die Nummer eins in der Bundesrepublik. Erst kürzlich kam eine weitere Sammlung von der Nordsee dazu, eine weitere in Hessen wartet auf Abholung.

Nun aber geht es in die nächste Runde. Mit Genehmigung des Landratsamtes in Plauen darf im Obergeschoss des – sanierungsbedürftigen – Rittergutes an einigen Wochenenden schon mal ein Teil der Sammlung bei Führungen gezeigt werden. Drapiert hat diese Schau vor allem Renate Oeser (84), einst Professorin an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig und jetzt temperamentvolle Vize im Förderverein, und bestens vertraut mit der erforderlichen Dramaturgie.

Mit viel Humor gestaltet gibt es nun zwischen recycelten Materialien (unter anderem 200 Holzpaletten) ironisch kommentierte Szenen mit lesenden Katzen, eine Katzenhochzeitsprozession, eine Katzenkaffeekannen-Installation, japanische Katzen-Geishas und vieles mehr. Sogar eine kleine Katzenbuchbibliothek ist auf diese Art und Weise entstanden. „Da muss noch eine Kaffeemaschine hin und ein Kopierer, damit sich die Leute die schönen Abbildungen mit nach Hause nehmen können, ohne dass sie stehlen müssen“, sagt Oeser, die dabei noch die Leipziger Buchmesse zu DDR-Zeiten vor Augen hat. Natürlich hat sie auch selbst Katzen – korrekt: Kater – auf ihrem Grundstück im Nachbardorf. Seit sie beim Pilzesammeln im Wald ein angebundenes Tier befreit hat, sind es exakt sechs. Und der Neue heißt nun logischerweise „Waka“, weil „Waldkater“ einfach zu lang gewesen wäre.

Vereinschef Christian Klemet (34), im Hauptberuf Verkaufsleiter im nahegelegenen bayrischen Hof, hat derweil eine Crowdfundingaktion angekurbelt. Ehrgeiziges Ziel: „Es soll die größte Katzen(kunst)ausstellung Deutschlands entstehen, die mit internationalem Anspruch in einzigartiger Gestaltung heiter und mit historischem Hintergrund Tausende von Katzendarstellungen zeigt.“ Für jede Spende zwischen 10 und 100 Euro legt die Sparkasse Vogtland noch einmal die gleiche Summe drauf. So sollen bis zum 16. September 3000 Euro zusammenkommen. Wer spendet, bekommt eine Quittung für die Steuer – oder ein Geschenk. Ab 10 Euro winkt eine Dankeskarte, ab 20 Euro eine Packung Katzennudeln. Für 200 Euro kann das Katzencafé für einen Tag oder einen Abend kostenlos genutzt werden. Ostern 2019 sollen die nächsten drei Räume fertig sein. Warum gibt es eigentlich noch keine große Leittafel an der A 72? Nächste Ausbaustufe!

Geöffnet ist die Ausstellung zunächst noch am 9. September und am 14. Oktober zwischen 14 und 17 Uhr.

www.recyclingkunst-und-katze.de

www.99funken.de/katzenausstellung

Von Roland Herold