Halle

Die noch bis zum 17. März geöffneten „Magischen Lichterwelten – News Worlds“ (Neue Welten) im halleschen Bergzoo sind nicht nur um einiges größer als die Erfolgsausstellung im vorigen Jahr, sondern präsentieren ein völlig neues Konzept auf dann insgesamt vier Hektar Fläche auf dem Reilsberg. Schon Tausende Besucher zeigten sich von der neuen Schau begeistert.

Vier Lebensräume werden gezeigt

Gezeigt werden Tiere und Pflanzen aus den vier großen Lebensräumen der Erde – Regenwald, Steppe, Wasser und Gebirge, welche von chinesischen Künstlern als teils gigantische Laternenfiguren gefertigt wurden. Die Höhepunkte sind zum Beispiel ein gigantischer Wal oder die Galerie aus leuchtenden Wasserfontänen, zwischen denen Pinguine die Besucher zu begrüßen scheinen.

In der Safari-World grasen friedlich Antilopen und Giraffen, während eine Wasserbüffelherde durch die Landschaft galoppiert. In der Bergwelt ist eine Gruppe Schneeleoparden auf der Jagd, während der rote Pandabär sich rührend um seinen possierlichen Nachwuchs kümmert. Über ihnen kreisen Adler – die Könige der Lüfte. Zusätzlich gibt es eine Welt der chinesischen Mythologie mit vielen fantastischen Fabelwesen und natürlich einem neuen Drachen, der diesmal an einer anderen Stelle und mit veränderten Aussehen die Besucher in Erstaunen versetzen wird.

Zur Galerie „Magische Lichterwelten“ im Zoo Halle

Am Haupteingang in der Reilstraße umrahmen riesige Giraffen den Vorplatz des Zoos und vor der Reilschen Villa haben sich Löwe, Schimpanse & Co. um eine mystisch wirkende Säule versammelt, welche von einem Drachen umrundet wird.

Wenn man den Zoo betritt, vergisst man schnell, dass es Winter ist, denn augenblicklich ist der Besucher umgeben von tropischen leuchtenden Pflanzen und einer Fülle an Tieren des Regenwalds. Da ist zum Beispiel der riesige Gorilla, welcher mit erhabener Miene auf einer Insel das Treiben um sich herum beobachtet, während Schimpansen ausgelassen an ihren Ufern turnen. Was hier ein bisschen wie Träumerei klingt, ist in Halle Wirklichkeit geworden.

Fünf neue Themen

Unter dem Motto „New Worlds“ sind die „Magischen Lichterwelten“ mit fünf neuen Themenwelten nach Halle zurückgekehrt und der Bergzoo hat sich wieder in eine magische Welt verwandelt, die Kinderherzen höherschlagen lässt und Erwachsenen das Staunen der Kindheitstage wiederbringt.

Insgesamt sind diesmal 15.000 Einzellichter in über 350 Laternenfiguren zu sehen und zu erleben. Auch eine neue Showproduktion mit Artisten aus ganz China begeistert die Besucher zwei bis dreimal abendlich. Bereits seit letztem Sommer arbeiteten die begabten Kunsthandwerker aus der Stadt Zigong in aufwendiger Handarbeit an den lebens- und überlebensgroßen Figuren aus filigranen Metallgestellen und feinen Stoffen. Diese wurden dann per Schiff und Sattelschleppern aus der südchinesischen Provinz nach Halle gebracht, um hier durch eigens angereiste Künstler aufgebaut und in ihre finale Position gesetzt zu werden.

Alle Dimensionen übertroffen

Doch nicht nur der Aufwand den die chinesischen Künstler leisteten, sondern auch der des Zoos übertraf alle Dimensionen seiner bisherigen Unternehmungen. Spezialfirmen verlegten kilometerweise Kabel, errichteten eine große Bühne und bewegten Tonnen von Material, um den Zooberg wieder in eine magische Lichterwelt zu verwandeln. Das Ergebnis kann sich jetzt mehr als sehen lassen!

Das leibliche Wohl kommt ebenfalls nicht zu kurz. Dazu verwandelte sich die Gaststätte an den Kolonnaden in ein original chinesisches Restaurant, eingetaucht in leuchtende Rot- und Gelbtöne, welche von unzähligen Laternen und leuchtenden Säulen wiedergegeben werden. Die neu eröffneten Bergterrassen, welche nun Halles höchstgelegene gastronomische Einrichtung darstellen, laden mit klassischen Snacks und Gerichten aus Topf und Pfanne ein.

Öffnungszeiten:

Montag: Ruhetag

Dienstag bis Donnerstag: 17:30 bis 21:30 Uhr

Freitag und Samstag: 17:30 bis 22:30 Uhr

Sonntag: 17:30 bis 21:30 Uhr

Karten:

LEIPZIG

Ticketgalerie Barthels Hof, Hainstraße 1 | Mo bis Fr 10-20 Uhr | Sa 10-18 Uhr

Ticketgalerie LVZ Foyer, Peterssteinweg 19 | Mo bis Fr 09-18 Uhr | Sa 09-14 Uhr

HALLE

Zooshop, Reilstraße 57 (Zoo-Haupteingang) | Mo bis So 09-16 Uhr

Ticketgalerie StadtCenter Rolltreppe, Große Ulrichstraße 60 | Mo bis Fr 10-19 Uhr | Sa 10-16 Uhr

Tourist-Information, Marktplatz 13/Marktschlösschen | Mo bis Fr 10-18 Uhr | Sa 10-15 Uhr

TiM Ticket – Galeria Kaufhof: Am Markt 20-21 | Mo bis Sa 9-20 Uhr

ERFURT

Tourist Information, Benediktsplatz 1 | Mo bis Sa 10:00 bis 18:00 Uhr

oder auch problemlos an der Abendkasse.

Infos:

https://magische-lichterwelten.de;

https://zoo-halle.de

Von Martin Pelzl