Jeßnitz

Mario Pohl aus Jeßnitz (39) hat es geschafft: Im Finale der Sat.1-Abnehmshow „ The Biggest Loser“ setzte er sich gegen seine drei verbliebenen Konkurrenten durch und holte sich die Krone des besten Abnehmers.

Knapp vor Julian und deutlich vor Michael und Melanie kam der Sachse ins Ziel, der mehr als 51 Prozent seines Körpergewichtes verloren hatte. Mit dem Geldkoffer in der Hand, und einem Jubelurschrei feierte er den Sieg – umgeben auch von Frau, Eltern und Bruder in der Sendung.

Rekordgewichtsverlust der Sendung

Nach zwölf nervenaufreibenden Runden hatte er sich gegen zu Beginn 49 andere Kandidaten durchgesetzt und darf sich nun über ein Preisgeld von 50.000 Euro freuen.

Noch wichtiger sei ihm allerdings der enorme Gewichtsverlust von mehr als 100 Kilogramm seit dem Start der Sendeaufzeichnung. Das hatte es in der zehnjährigen Geschichte der Sendung noch nie gegeben. Damit will er auch Vorbild für seine beiden Kinder sein, für die er sich auch künftig fit und schlanker halten will.

Von Sebastian Fink