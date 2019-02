Frankenberg

Martin Dulig (44) ist zum Spitzenkandidaten der sächsischen SPD für die Landtagswahl am 1. September 2019 gewählt worden. Auf der Landesdelegiertenkonferenz in Frankenberg (Landkreis Mittelsachsen) votierten 70 der 80 Delegierten für den Landesvorsitzenden und Vize-Ministerpräsident, was einer Zustimmung von 87,5 Prozent entspricht. Im Jahr 2014 hatte Dulig mit 88,75 Prozent ein nahezu identisches Ergebnis erhalten.

Dulig hatte in seiner Bewerbungsrede der Partei ins sozialdemokratische Gewissen geredet. „Wir dürfen die Kraft nicht in innere Konflikte verwenden, sondern darauf, dass diese SPD in Sachsen gewinnt“, machte der Parteichef klar.

Erneute Regierungsbeteiligung?

Auch Generalsekretär Henning Homann formulierte in Richtung Landtagswahl ein klares Ziel: Die SPD will – nach zuletzt 12,4 Prozent – zum dritten Mal in Folge wachsen. „Wir mussten schon immer kämpfen. Deshalb sind wir das Kämpfen gewohnt“, sagte Homann.

Dabei wird eine erneute Regierungsbeteiligung angestrebt. Aktuell verfügt die SPD über 18 Sitze im sächsischen Landtag und liegt in Umfragen bei zehn bis elf Prozent.

Mehr zuhören

Um das Ziel zu erreichen, will sich die Sachsen-SPD auf einen klaren sozialdemokratischen Kurs besinnen: Die Stichworte lauten unter anderem Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung und Tariflöhne. „Wenn wir über die Anerkennung von Lebensleistung reden, müssen wir das auch in Politik umsetzen“, forderte Dulig, „die Menschen müssen sehen, dass wir es ernst meinen.“

Zugleich rief er die Parteimitglieder auf, deutlich stärker auf die Menschen zuzugehen und ihnen zuzuhören - „auch wenn sie uns widersprechen“.

Von Andreas Debski