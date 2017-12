Martin Dulig verliert Ehering beim SPD-Parteitag

Berlin. Was so alles auf einem Parteitag passieren kann: Sachsens SPD-Chef Martin Dulig (43) kam am Samstag kurzzeitig sein Ehering abhanden. Er reagierte beim SPD-Bundesparteitag in Berlin sichtlich erleichtert, als der geschäftsführende Bundesjustizminister Heiko Maas im Namen des Tagungspräsidiums das Mikrofon ergriff und sagte, es sei hier ein Ehering abgegeben worden.

Dulig hatte ihn offensichtlich bei einer Rede am Rednerpult kurz abgelegt. Der sächsische Wirtschaftsminister eilte nach vorn, bekam den Ring zurück - und erhielt donnernden Applaus des Plenums. „Das Tagungspräsidium löst alle Probleme und sofort“, meinte Vorstandsmitglied Doris Ahnen.

Dulig ist seit 1992 mit seiner Frau Susann verheiratet, mit der er sechs Kinder und ein Enkelkind hat.

LVZ/nöß