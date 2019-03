Leipzig

„Und nun, nach den für uns harten 1990er Jahren, die manchen Sachsen auf die Couch, in Krankheiten, in den Selbstmord oder in den Westen getrieben haben, stellt sich heraus, dass die Wessis auch keinen Plan haben, wie es weitergehen soll. Das hat uns anfänglich amüsiert und wurde etwas später mit Erleichterung aufgenommen, weil man nicht mehr allein der Dumme war. Nun aber wächst täglich der Zorn, weil die, die es auch nicht besser können, nicht einsehen wollen, dass sie es nicht besser können, und jeden weiteren Tag mehr an Respekt und Autorität in der hiesigen Bevölkerung verlieren, weil sie das nicht zugeben wollen...

... Und es kommt noch dicker: Seit Langem geht es für viele im persönlichen Alltag kaum noch voran, sogar der Wohnraum wird knapp und damit teuer. Die Politiker rufen nun in den Städten nach sozialem Wohnungsbau, nachdem sie drei Jahre lang Hunderttausende Neuankömmlinge mit billigem Wohnraum versorgen mussten. Zudem müssen die mindestens 100 Milliarden Euro bis 2020 für die Zuwanderer auch erwirtschaftet werden. Dass da manche Rentnerin und auch mancher alteingesessene Zuwanderer in Ost wie West aufgebracht ist, kann man verstehen. Jedenfalls wird nichts besser, wenn man diese Menschen nur als „Neidhammel“ beschimpft. Was denkt eine Frau, die arbeiten musste, weil ein Gehalt nicht reichte und sie deshalb auf das zweite oder dritte Kind lieber verzichtet hat, um nicht auf staatliche Hilfe angewiesen zu sein, wenn sie im Fernsehen sieht, wie ein syrischer Familienvater mit zwei Frauen und geschätzten zehn Kindern voll versorgt wird? Und auch die Griechen haben immer noch viele Schulden. Natürlich weiß die Rentnerin nicht, dass wir französische Banken, italienische Regierungen und deutsche Versicherungen vor den Unberechenbarkeiten der Finanzwelt beschützen müssen. Es erschließt sich einem ja auch nicht gleich, weder auf den ersten noch auf den zweiten Blick. Eigentlich gar nicht. Dieses zweierlei Maß verletzt zutiefst leistungsbezogenes Gerechtigkeitsdenken...

...Der ständige Gebrauch der „Nazi-Keule“, um eine Diskussion zu vermeiden oder sich selbst nach Veilchen duftend für etwas Besseres zu halten, hat dazu geführt, dass viele Menschen im Osten darauf nur noch mit Achselzucken reagieren. Nach dem 100sten Mal sagen sie sich: „Na gut. Dann bin ich eben dein Nazi, wenn du das als Abstandsmesser brauchst, um deinen eigenen Standpunkt danach festzulegen. Aber meine Fragen haste immer noch nicht beantwortet und loofen duds ooch nich.“...

... Die Massenmigration war und ist wahrscheinlich nicht die Mutter aller Probleme, aber sie lässt alle Probleme überdeutlich hervortreten. Wie unter einer Lupe werden die Probleme in den Bereichen Integration, Schulbildung und innere Sicherheit, soziale Absicherung und Wohnungspolitik vergrößert. Vor allem aber zeigt der Zustrom der Fremden, dass Deutsche nicht mehr wissen, wer sie selbst sind. Das ermutigt nicht zur Integration, sondern zu Mitnahmeeffekten. Wer funktionierende Integration will, muss klar sagen, was von Migranten erwartet wird. Dazu gehört ganz wesentlich die Akzeptanz der nationalen und kulturellen Identität des Aufnahmelandes. Wo es sie nicht gibt, ist irgendein unbestimmtes Siedlungsgebiet, aber kein nach Regeln funktionierendes Zuwanderungsland.“

Antje Hermenau: Ansichten aus der Mitte Europas. Wie die Sachsen die Welt sehen, Evangelische Verlagsanstalt Leipzig, 176 Seiten, 10 Euro

Von Antje Hermenau