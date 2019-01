Der Aufbau des in Leipzig geplanten polizeilichen Abhörzentrums verzögert sich. Das Gemeinsame Kompetenz- und Dienstleistungszentrum – so der offizielle Name – von fünf Ost-Ländern wird nicht 2019, sondern frühestens 2020 in Betrieb genommen werden können. Bislang sind noch nicht einmal die Ausschreibungen für die Technik und die IT-Spezialisten erfolgt.