Der Zahl der gestohlenen Autos in der Bundesrepublik ist im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Das geht aus dem aktuellen Lagebild „Kfz-Kriminalität 2017“ des Bundeskriminalamtes hervor. Danach wurden 2017 exakt 19 026 Pkw in Deutschland entwendet – knapp ein Prozent weniger als im Jahr davor. Beim Diebstahl von Lkw ging die Fallzahl sogar um 22,4 Prozent auf 1190 zurück. Da aber die Fahrzeugwerte insgesamt stiegen und vor allem teure Autos gestohlen würden, steige die Summe, die Versicherer zahlen mussten, weiter an und liege jetzt bei knapp 300 Millionen Euro, hieß es.

Knapp die Hälfte aller Autodiebstähle ereignete sich 2017 in Berlin und Nordrhein-Westfalen. Im Osten stiegen die Zahlen – mit Ausnahme von Mecklenburg-Vorpommern (-19,1 Prozent) – kräftig an. In Brandenburg um 5,2 Prozent, in Sachsen um 6,3 Prozent, in Thüringen um 19,1 Prozent und in Sachsen-Anhalt sogar um 26,8 Prozent.

Dabei hatte Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik Ende März einen Rückgang beim Kfz-Diebstahl verkündet – und zwar um 13,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die beim Landeskriminalamt (LKA) eingerichtete Soko Kfz und die Zusammenarbeit mit Polen und Tschechien trügen Früchte, hieß es damals.

LKA-Sprecher Tom Bernhardt erklärte die Diskrepanz gestern auf Nachfrage mit einer unterschiedlichen Herangehensweise: „Die Lösung liegt in den Begrifflichkeiten: Pkw sind auch nur Pkw, Kfz sind Pkw, Lkw, Baumaschinen, Busse und so weiter.“ Außerdem würde in der Sächsischen Kriminalitätsstatistik die Anzahl der Fälle erfasst – nicht die Anzahl der entwendeten Fahrzeuge. Verschwänden also mehrere Autos vom Gelände eines Autohauses, so gelte dies statistisch nur als ein einzelner Fall.

Das BKA jedenfalls, das sich auch Zahlen des Kraftfahrzeug-Bundesamtes, der Vermietungen und Versicherungen bedient, vermutet als Ursache für den Anstieg im Osten die Nähe zu den Absatzmärkten. Von Osteuropa aus verschwinden die gestohlenen Fahrzeuge und Fahrzeugteile auch in weiter entfernte Regionen Zentralasiens, darunter Tadschikistan und Usbekistan. Ein weiterer Markt ist Nordafrika. Für die Verschiebung über den Seeweg habe sich zudem Westafrika etabliert.

Vor allem hochpreisige Fahrzeuge, Sportwagen und Sport Utility Vehicles (SUV), wurden 2017 entwendet. Rund 62 Prozent der Fahndungen entfielen auf Autos der deutschen Hersteller VW, Audi, BMW und Mercedes. Bei Toyota und Mazda hatten es die Diebe vor allem auf SUV abgesehen. Stark angestiegen ist der Diebstahl von Mietwagen – oft durch Manipulation der Behälter für die Schlüsselrückgabe – und von Fahrzeugteilen. Den Tätern drohen hier eher geringe Strafen.

Ermittelt wurden insgesamt 16 954 Tatverdächtige. Davon waren rund 60 Prozent Deutsche. Die ausländischen Täter kommen vor allem aus Polen, der Türkei, Rumänien und Litauen. Dabei gehen die Täter offenbar immer raffinierter vor. Die Überwindung von elektronischen Sicherungseinrichtungen, der Fahrzeugtransport, die Zerlegung der Fahrzeuge, die Fälschung von Fahrzeugpapieren sowie der Weiterverkauf erfordern eine umfassende Logistik. In der Regel sind die verschiedenen Ebenen einer Bande dabei voneinander abgeschottet. Nur selten hat der einzelne Täter Kenntnis über den Gesamtablauf der Verschiebung, was die Ermittlungen der Polizei deutlich erschwert.

Im vergangenen Jahr kristallisierten sich besonders zwei Maschen der Täter heraus. Zum einen das so genannte „Dublettenfahrzeug“. Dabei werden die Fahrzeugidentifizierungsnummern der gestohlenen Wagen gefälscht. Verwendet werden hierfür gestohlene Originale ausländischer Blanko-Dokumente. So entsteht eine „Dublette“, die den Anschein erweckt, es handele sich um einen regulären Gebrauchtwagen. Mit der Methode gelingt es den Tätern, Fahrzeuge, die in Westeuropa entwendet worden sind, wieder auf dem deutschen oder westeuropäischen Markt zu verkaufen – was den Erlös gegenüber Verkäufen in Osteuropa oder Afrika deutlich steigert.

Zum anderen bedienten sich die Täter der Funkstreckenverlängerung bei Fahrzeugen mit einem „Keyless-Entry“-System, Autos, die ohne einen mechanischen Fahrzeugschlüssel auskommen und mit einem Chip und einem Startknopf im Auto gezündet werden. Möglich wird dies durch elektronische Tools, die den Fahrzeugschlüssel simulieren.

