Kamenz -

Die Zahl der Erwerbstätigen in Sachsen ist im ersten Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,2 Prozent gestiegen. Dies sei vor allem auf mehr Arbeitnehmer in sozialversicherungspflichtig versicherten Jobs sowie mehr Beamte zurückzuführen, sagte eine Sprecherin des Statistischen Landesamts am Mittwoch.

Kaum einen Anstieg gab es dagegen bei Minijobbern und Selbstständigen. Insgesamt gibt es damit nun 2 051 600 Erwerbstätige in Sachsen.

Sachsen liegt mit seinem Anstieg unter dem Bundesschnitt: Die Zahl der Erwerbstätigen stieg bundesweit im gleichen Zeitraum um 1,4 Prozent. Sachsen liegt aber deutlich über dem Schnitt der fünf neuen Länder (0,9 Prozent).

Von LVZ