Ab sofort bietet die Deutsche Bahn in einem Teil des mitteldeutschen S-Bahn- und Regionalnetzes kostenloses WLAN an. 29 Triebwagen wurden dafür technisch ausgerüstet, teilte die DB Regio Südost mit. Noch in diesem Jahr sollen weitere Züge im Netz mit WLAN-Verbindung ausgestattet werden.